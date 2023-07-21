Юрист Русяев рассказал, что делать при отказе работодателя предоставить отпуск

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Юрист Илья Русяев заявил, что если работодатель отказывается предоставить отпуск по графику, то сотрудник имеет право обратиться в инспекцию труда, прокуратуру, суд и иные инстанции. Об этом пишет NEWS.ru.
Русяев отметил, что просто не выйти на работу в положенное по графику отпусков время нежелательно, так как наниматель может расценить это как прогул, в результате чего может произойти увольнение сотрудника.
Как считает юрист, сотрудник, кроме жалобы, должен предоставить ряд документов: паспорт, трудовой договор или иные документы, подтверждающие работу в организации, а также документы об отказе в отпуске.
При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается — от 50 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.
Русяев подчеркнул, что перед составлением жалобы лучше поговорить с начальником и сообщить ему о заранее купленной турпутевке и согласовании отпуска с членами семьи.
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Как считает юрист, сотрудник, кроме жалобы, должен предоставить ряд документов: паспорт, трудовой договор или иные документы, подтверждающие работу в организации, а также документы об отказе в отпуске.
«Если установят, что работодатель не имел права отказать в отпуске по графику, ему грозит ответственность по статье 5.27 КоАП РФ, согласно которой юрлицо могут оштрафовать на сумму от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей», — приводит слова Русяева NEWS.ru.
При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается — от 50 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.
Русяев подчеркнул, что перед составлением жалобы лучше поговорить с начальником и сообщить ему о заранее купленной турпутевке и согласовании отпуска с членами семьи.
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Екатерина Коршунова