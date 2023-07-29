Юрист Русяев рассказал, какие долги физлицу придется выплатить после банкротства

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Арбитражный управляющий Илья Русяев заявил, что банкротство не освобождает физическое лицо от выплат компенсаций за нанесение физического и морального вреда. Об этом пишет NEWS.ru.
Русяев отметил, что банкротство также не отменяет обязательств по выплате алиментов и других долгов, тесно связанных с личностью кредитора.
Русяев утверждает, что в ходе процедуры оформления банкротства реализации подлежит все имущество, которое закреплено за должником на время начала процедуры и обнаружено в рамках ее проведения, кроме тех объектов, на которое нельзя обратить взыскание. По словам юриста, процедура оформления судебного банкротства платная. Госпошлина за обращение в суд составляет 300 рублей.
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«Если у гражданина есть единственное жилье, не ипотечное, есть некоторый доход, не позволяющий ему закрыть все долги, то для такого гражданина процедура банкротства весьма актуальна и даже финансово выгодна», — цитирует юриста NEWS.ru.
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