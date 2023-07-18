Юрист Русяев рассказал, когда работодатель имеет право перенести отпуск сотрудника

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По его словам, в других случаях работодатель не может осуществлять такой перенос. При этом, не разрешить работнику уходить в отпуск работодатель также не имеет права, дополнил специалист. Он может только перенести даты этого периода, однако это осуществляется только при письменном согласии сотрудника и официального приказа о переносе.
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