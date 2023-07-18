Юрист Русяев рассказал, когда работодатель имеет право перенести отпуск сотрудника

Разрешения на строительство получили таунхаусы в деревне Марьино в округе Красногорск, многоквартирный жилой дом в жилом комплексе «Первый Южный» в Ленинском округе и жилой дом в жилом комплексе «Яуза Парк» в Мытищах.

В Ленинском округе, в Химках и в Мытищах построят социально-важные объекты инфраструктуры: детские сады на 350, 330 и 225 воспитанников.

Среди нежилых объектов можно выделить строительство водозаборного узла для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в городском округе Пушкинский, здание инкубатория в Сергиево-Посадском городском округе и другие.