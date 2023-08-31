Юрист Саверский объяснил, почему в РФ невозможно страхование ответственности врачей

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Юрист, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский заявил, что в России невозможно ввести обязательное страхование профессиональной ответственности медработников, поскольку у врачей этой ответственности нет.
«Тут очень много подводных камней. Врачи боятся уголовной ответственности, а не гражданской, а чтобы компенсировать ущерб от халатности медика, пациенту нужно обращаться в суд, потому что только по суду можно получить страховку. Застраховать пациентов в России также, как на Западе – невозможно, потому что в отличие от западного врача у российского нет ответственности, которую можно застраховать», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Саверский.
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