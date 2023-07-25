Юрист Соловьёв: новая мошенническая схема приводит к безвозвратной потере денег

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«Естественно, видя, как увеличивается взнос, у человека появляется соблазн вложить в «бизнес» ещё больше денег», — приводит слова юриста RT.
Напомним, ранее стало известно, что мошенники придумали новую уловку для обмана россиян - теперь они обещают по 360 тысяч рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах. Злоумышленники присылают сообщения в мессенджерах с иностранных номеров и просят просмотреть в интернет-магазине товары, обещая вознаграждение в размере 30 тысяч рублей ежедневно.
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