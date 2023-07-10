Юрист Соловьёв объяснил новый метод мошенников с приглашением на приём в ЦБ

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«Сообщение на почту с приглашением на приём в ЦБ — новый ход. Но надо чётко помнить, что сотрудники ЦБ не приглашают людей для личных бесед, ведь у банка России другая функция — он регулирует финансовую и кредитно-денежную политику в стране и не работает с населением», — проинформировал в беседе с RT Соловьёв.
Специалист рекомендовал гражданам не реагировать на подобные приглашения, а также не доверять информацию о своих финансах незнакомым людям.
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