Юрист Соловьёв объяснил новый метод мошенников с приглашением на приём в ЦБ

Строительство предприятия по переработке морепродуктов будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

В Сергиево-Посадском округе, в селе Сватково, специалисты уже начали строительство завода по переработке морепродуктов компании «Морепак-М8» в рамках программы импортозамещения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Инвестиции застройщика в проект составляют 300 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать в округе более 100 новых рабочих мест.В рамках первого этапа строительства будет возведено производственное здание по переработке кальмаров и изготовлению сушеных морепродуктов площадью 1500 кв. метров. На предприятии полного цикла будет установлено отечественное оборудование, разработанное по заказу компании. Реализация проекта позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 40 до 500 тонн в месяц. Первую очередь запустят в 2024 году.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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