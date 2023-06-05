Юрист Соловьёв оценил идею освободить от транспортного налога унаследованные авто

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«Инициатива не подкреплена статистическими данными: сколько человек, не имеющих водительских удостоверений, вступают в наследование. К каким гражданам они относятся с точки зрения социального статуса и обеспечения. Сколько людей уже имеют льготу по транспортному налогу. К какому объёму выпадающих доходов региональных бюджетов это может привести», — отметил в беседе с RT Соловьёв.
Ранее Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил освободить на год владельцев унаследованных автомобилей от уплаты транспортного налога. Такую инициативу депутат обосновал тем, что не все граждане, которые по наследству получают автомобиль, имеют водительские права и могу сразу сесть за руль. Нововведение, по его задумке, должно коснуться именно этой категории населения.