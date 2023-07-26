Юрист Соловьёв поддержал идею создать квоты в частных детсадах и школах для детей ветеранов

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«Вопрос в том, как оно будет реализовываться на деле. Ведь частные учебные заведения принадлежат конкретным предпринимателям и не финансируются из средств госбюджета», — приводит слова Соловьёва RT.
Юрист отметил, что частная школа — исполнитель, а родитель — заказчик образовательных услуг, взаимоотношения которых регулируется законом «О защите прав потребителей».
Напомним, ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать квоты в частных детских садах и школах для бесплатного обучения детей ветеранов боевых действий.
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