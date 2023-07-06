Юрист Соловьёв предложил упростить процедуру погашения долгов перед выездом за рубеж

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что нынешние размеры долговых обязательств, предусматривающие запрет на выезд из России, хоть и создают для граждан сложности, но зато способствуют погашению долгов.
Эксперт предложил вместо увеличения размеров долгов, позволяющих выезжать за рубеж упростить саму процедуру погашения долгов для облегчения ситуации граждан.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой повысить размеры долговых обязательств, запрещающие выезд из России, поскольку существующие сейчас суммы долга создают значительные трудности как для миллионов граждан, так и для судебных приставов и пограничных служб. Он напомнил, что в последний раз размеры долгов, из-за которых гражданин не может покинуть страну, пересматривались в 2017 году и не учитывали инфляцию за последние шесть лет.
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«То есть упростить процедуру погашения долга и снятия запрета на выезд. Логика проста: есть деньги ехать за границу — значит, есть возможность и погасить долг. Не хочешь исполнять свои обязательства — оставайся дома», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.
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Мелисса Тимофеева