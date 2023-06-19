Юрист Соловьев раскрыл, что грозит «Яндексу» за отказ предоставить ФСБ данные о россиянах

Фото: Фотобанк Московской области
Юрист Иван Соловьев перечислил данные, которые могут попасть из «Яндекса» в ФСБ
Суд оштрафовал «Яндекс» на два млн рублей за отказ предоставить ФСБ данные о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги», которые нужны «для розыска людей или обеспечения безопасности страны». Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с «Радио 1» объяснил, нарушает ли это требование закон о персональных данных, и что грозит «Яндексу» в будущем.
Представители «Яндекса» объясняют свой отказ в предоставлении данных ФСБ отсутствием технических возможностей. Однако эксперт считает, что компания просто всерьез не воспринимает обязанность, которая предписана им законом, и отказывается соблюдать суверенитет страны. В будущем это может грозить компании большими санкциями.
Ранее глава ВТБ Костин предложил передать «Яндекс» под внешнее управление. Он назвал покупку пакета «Яндекса» новыми инвесторами по рыночной цене нецелесообразной.
Представители «Яндекса» объясняют свой отказ в предоставлении данных ФСБ отсутствием технических возможностей. Однако эксперт считает, что компания просто всерьез не воспринимает обязанность, которая предписана им законом, и отказывается соблюдать суверенитет страны. В будущем это может грозить компании большими санкциями.
«Тот КоАП, по которому оштрафовали компанию, предусматривает штраф до шести миллионов рублей. Но совсем недавно был принят Госдумой закон об оборотных штрафах за отказ устанавливать оборудование, которое обеспечивает передачу данных в соответствии с запросами оперативно-розыскных органов. Поэтому я не исключаю, что в будущем это будут уже оборотные штрафы, что будет уже не смешно для такой большой компании», — сказал Соловьев.При этом, эксперт отметил, что требование ФСБ не является нарушением закона о персональных данных, поскольку ведомство запрашивает информацию в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Так, компания обязана предоставить по запросу адрес россиянина, номер телефона, никнейм в профиле компании и содержание почтовой переписки.
Ранее глава ВТБ Костин предложил передать «Яндекс» под внешнее управление. Он назвал покупку пакета «Яндекса» новыми инвесторами по рыночной цене нецелесообразной.
Екатерина Шмакова