Юрист Соловьев рассказал, кто может получить доплату к пенсии

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что размер пенсии способен изменяться благодаря доплатам за стаж, вредность, а также региону проживания.
Агентство «Прайм» пишет, если по каким-то причинам пенсионер получает маленькую пенсию, то, чтобы итоговая сумма не была меньше федерального прожиточного минимума, ему должны начислять федеральную социальную доплату.
Федеральный прожиточный минимум в этом году равняется 12 363 рублям. А если региональный прожиточный минимум выше федерального, то пенсионеру доплатят уже повышенную региональную социальную выплату.
Доплаты к пенсии в размере 2522 рубля смогут получить пенсионеры, которые содержат других нетрудоспособных членов семьи.
Граждане, которые более 30 лет проработали в сельской местности, получат пенсионную надбавку в размере 1892 рублей.
Пенсионерам, которые достигли 80 лет, или имеющим первую группу инвалидности, положены дополнительные 7567 рублей.
Проработавшие определенное количество лет в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях имеют право на надбавки в 3784 и 2270 рублей.
Для того, чтобы получить надбавки, пенсионеру необходимо собрать документы, подтверждающие размер стажа, условия работы и другие важные обстоятельства. Далее следует обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства.
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Федеральный прожиточный минимум в этом году равняется 12 363 рублям. А если региональный прожиточный минимум выше федерального, то пенсионеру доплатят уже повышенную региональную социальную выплату.
Граждане, которые более 30 лет проработали в сельской местности, получат пенсионную надбавку в размере 1892 рублей.
Пенсионерам, которые достигли 80 лет, или имеющим первую группу инвалидности, положены дополнительные 7567 рублей.
Проработавшие определенное количество лет в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях имеют право на надбавки в 3784 и 2270 рублей.
Для того, чтобы получить надбавки, пенсионеру необходимо собрать документы, подтверждающие размер стажа, условия работы и другие важные обстоятельства. Далее следует обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства.
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Мария Фирсова