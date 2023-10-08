Юрист Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с номером телефона

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Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Теперь они манипулируют тем, что граждане невнимательно читают документы при заключении договора на сотовую связь.
О подробностях действий мошенников рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Сначала абоненту поступает звонок якобы от оператора. Аферист утверждает, что у клиента истекает срок пользовательского соглашения, передает Он предлагает собеседнику продлить действие номера телефона, пролонгировав договор.
Далее он отправляет клиенту ссылку, пройдя по которой клиент должен применить код для «дистанционного продления срока действия договора». Таким образом, отвлекая гражданина мелкими деталями, мошенники получают доступ к его аккаунту на Госуслугах и данным банковской карты.
На самом деле, подчеркивает юрист, договор на использование сотовой связи заключается бессрочно и не нуждается ни в каком продлении. Он только может быть прекращен по желанию самого клиента.
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Далее он отправляет клиенту ссылку, пройдя по которой клиент должен применить код для «дистанционного продления срока действия договора». Таким образом, отвлекая гражданина мелкими деталями, мошенники получают доступ к его аккаунту на Госуслугах и данным банковской карты.
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Александр Бойцов