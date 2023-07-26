Юрист Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме в интернет-магазинах

Фото: iStock/nuttapong punna
Юрист Иван Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме в интернет-магазинах. Об этом пишут RT.
Однако вернуть свои деньги не получится, предупредил Соловьев. Помимо этого, в руки злоумышленников попадает персональная информация о человека, которая в последствии может использоваться в очередном мошенничестве.
Читайте также:
В России расширят гарантии для матерей-одиночек
В России заблокировали 1181 сайт из-за продажи препаратов для абортов
Unilever остаётся в России, но ограничит деятельность
Диана Аванесян