Юрист Соловьев: Телефонные мошенники начали составлять «профиль жертвы»

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Юрист Иван Соловьев заявил, что некоторые злоумышленники, разрабатывая схему мошенничества, составляют «профиль жертвы». Об этом пишет радио Sputnik.
«Они знают состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины. Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку. И, конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение», — цитирует издание слова собеседника.
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