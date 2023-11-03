Юрист Соловьев: За лепку непристойных снеговиков могут привлечь к ответственности

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил об ответственности, к которой могу привлечь за создание непристойных скульптур на улицах, в частности, снеговиков.
Он пояснил, что создателей таких «монументов» могут привлечь к ответственности за хулиганство.
До этого сообщалось, что в Екатеринбурге с началом снегопада появилось множество снежных скульптур, изображающих половые органы.
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«Создание подобного рода «предметов уличного искусства» оскорбляет чувства людей. Нарушение общественного порядка, выраженное в неуважении к обществу со стороны этих «скульпторов». К мелкому хулиганству у нас относят нецензурную брань, приставания, уничтожение имущества или такое поведение, которое оскорбляет основы человеческой морали и нравственности. К последнему можно отнести лепку из снега отличительных мужских органов в общественных местах», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.
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Мелисса Тимофеева