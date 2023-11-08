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Юрист Соловьёв: «Беременные поддерживаются государством на всех этапах»

08 ноября 2023, 14:28
Фото: istockphoto.com/dolgachov

Фото: istockphoto.com/dolgachov

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о поддержке беременных со стороны государства в России.
Он отметил, что государство оказывает помощь будущим мамам на протяжении всей беременности и на этапе родов.

Специалист также отметил повышение размер выплат беременным женщинам.


«Сегодня государство предоставляет широкий спектр выплат беременным женщинам и молодым мамам, которые ежегодно компенсируются. Обязанность поддерживать беременных сотрудников возложена и на работодателя. Беременные женщины поддерживаются государством на всех этапах беременности и родов», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.

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#пособие
#помощь
#беременные государство
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В городском округе Пушкинский отремонтировали пять систем фасадного газопровода
08 ноября 2023, 14:13

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В городском округе Пушкинский с начала 2023 года отремонтировали системы газопровода по пяти адресам. Так, работы закончили в посёлке Лесной на улице Титова, где произведена замена газового оборудования в нескольких домах и также на улице Школьная в доме №6.
В рамках работ специалисты ремонтируют системы фасадного газопровода и обновляют системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности. Сейчас работы продолжаются ещё по нескольким адресам. В частности, системы ремонтируют в городе Ивантеевка по адресам Советский проспект, дом 2 и 2А, улица Оранжерейная, дом 11 и улица Задорожная, дом 11. 

Этапы замены оборудования выполняются согласно установленному графику работ, уточнил глава администрации городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

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#максим красноцветов
#газопровод
#ремонт
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Волынец предложила создать единое пособие для беременных
08 ноября 2023, 13:42

Фото: istockphoto.com/Weerayut Chaiwanna

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой создания единого пособия по беременности женщинам по факту её регистрации.
«Для решения проблем повышения эффективности реализации социально-демографической политики и усиления мер поддержки для беременных надо при назначении единого пособия по беременности исключить комплексный подход нуждаемости семьи и увеличить размер выплат до прожиточного минимума, установленного субъектами РФ», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

Ранее Ирина Волынец выступила с инициативой о разработке электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов.

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#пособия
#беременные женщины
#помощь
#россия
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«Не доживу до пенсии»: Депутат Дмитриева рассказала, кто пострадает от пенсионных реформ
Депутат Дмитриева рассказала, кто пострадает от пенсионных реформ
08 ноября 2023, 13:05

Фото: istock / Denis Vostrikov

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Генриховна Дмитриева в интервью «Радио 1» рассказала про пенсионные реформы и на кого они повлияют больше всех.

Дмитриева заявила, что сейчас пенсионная формула регулярно меняется. Она рассказала, что сейчас происходит наложение двух реформ. Одна из них началась с 2002 года и заключалась в переходе на частично накопительную пенсионную систему. 

К 2014 году косвенно признали, что данная система создает дефицит в бюджете пенсионного фонда и люди перестали делать отчисления на накопительную часть.

«На самом деле, для пенсионеров, и будущих и нынешних, это хорошо, потому что раньше они отчисляли на накопительную часть, это все идет на страховую часть», — объяснила Дмитриева.
Она также пояснила, что в бюджете накопительная часть скопилась в размере 5 триллионов рублей. При этом, накопительную пенсию получает около 100 тысяч пенсионеров, в то время как пенсию по старости получают 35 миллионов человек из общего количества пенсионеров в 40 миллионов.

Дмитриева также рассказала, что отчисления должны прирастать и индексироваться каждый месяц. Например, люди с 1958 по 1966 годов рождения, которые уже вышли на пенсию, попали на 2 года в накопительную пенсионную систему. Она какое-то время отчисляли деньги, а потом получили единовременную выплату, которая похожа на беспроцентный вклад.
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Хуже всех оказалось гражданам с 1967 по 1970 года рождения, так как они позже выходят на пенсию в возрасте 60 и 65 лет, учитывая изменения пенсионного возраста. Кроме того, они в течение 12 лет отчисляли на накопительную часть, тем самым уменьшая свою страховую часть пенсии. 

Оксана Генриховна также рассказала про бальную систему. Она введена с 2015 года и включает в себя изменения страхового стажа с 5 до 15 лет. Кроме того, на число балов вводится ограничение — у человека должно быть не меньше 15 баллов, что он мог рассчитывать на пенсию. Она объяснила, что стоимость одного бала должна равняться одному минимальном размеру оплаты труда. Но на практике, стоимость 1 балла превышает МРОТ. 

Депутат объяснила, что те, кто получает небольшую зарплату, примерно на уровне МРОТ, или те, кто работал на полставки, этот балл не вырабатывают. Этим людям предложат выйти на пенсию по положенным срокам или докупить баллы. Если человек не хочет покупать, то можно выйти на социальную пенсию, которая наступает через 5 лет после страховой. 

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Дмитриева заключила, что больше всего от пенсионных реформ пострадает поколение 1967 года и младше, так как они «политически неорганизованное поколение» и никогда не рассчитывали на пенсию.

«Пенсионная реформа с повышением пенсионного возраста произошла именно потому, что она пришлась на поколение 67 года рождения и младше. То есть ту, которая никогда не рассчитывала на государство», — выразила мнение депутат. 
Но при этом, порядка 90% при приближении к пенсионному возрасту начинают задумываться о выплатах, так как не все смогут и дальше работать из-за возраста и здоровья.

Она также привела в пример более старшие поклонения, выходящие в 2005 на демонстрации, когда их лишали льгот и смогли оказать влияние на конечно принятие решений. В то время как при повышении пенсионного возраста никто не высказывал недовольство.

«Это (повышение пенсионного возраста — прим.ред. ) самое отрицательное, имеющее негативное следствие, решение в социальной области за последние годы», — заключила Дмитриева.

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#изменения
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#рф
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В Москве найден мертвым специалист по покеру: как его дочь задушила своих детей
Умер математик и специалист по покеру Лев Натансон
08 ноября 2023, 12:38

Фото: iStock/eranicle

На северо-западе Москвы в квартире обнаружен мертвым один из крупнейших специалистов по покеру и казино Лев Натансон. Редакция «Радио 1» расскажет об обстоятельствах его гибели, и о том, как дочь известного математика решилась на убийство собственных детей.

Математик Лев Натансон


Лев Натансон известен как математик и специалист по покеру и казино. Он также является автором компьютерной программы игры «Марьяж», многочисленных покерных тренажеров и симуляторов. На его счету несколько книг об игровых автоматах и казино, которые были написаны в соавторстве с журналистом Дмитрием Лесным.
 
Натансон также занимал должность заведующего лабораторией математической экспертизы азартных игр российской Лиги интеллектуальных игр.
 

Умер специалист по покеру Натансон

 
Математик проживал в своей квартире в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Тело 75-летнего мужчины обнаружила его племянница, которая вызвала скорую помощь и полицию. По предварительным данным, смерть Натансона не была насильственной. Медики заявили, что он мог скончаться в результате острой сердечной недостаточности.
 

Дочь Натансона убила детей

 
Натансон проживал в своей квартире один. В 2020 году в семье математика произошла трагедия, из-за которой он сильно переживал, что могло стать причиной усугубления его самочувствия и прогрессированию хронической болезни сердца.
 
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора»
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора»

Три года назад 25-летняя дочь специалиста по покеру Анастасия жестоко расправилась со своими малолетними детьми. Тела пятилетней дочери и трехлетнего сына обнаружил бывший супруг девушки. Следствие выяснило, что Анастасия задушила своих детей, после чего употребила спиртные напитки. На допросе девушка призналась, что решение убить сына и дочь пришло к ней спонтанно. После расправы над малолетними она употребила спиртное и ждала супруга рядом с телами детей.
 
Прежде Анастасия жаловалась друзьям на то, что у нее не складываются отношения с отцом, так как он не принял ее бывшего мужа, мигранта из Узбекистана. На фоне неудач в личной жизни, развода с супругом и разлада с отцом, девушка впала в депрессию, а вскоре совершила преступление. Натансон не смог объяснить мотивы поступка дочери и подтвердил, что в последние месяцы не поддерживал с ней отношения.

19 ноября 2020 года дочь математика была арестована. Она продолжает отбывать наказания до настоящего времени.

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#трагедия
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#следствие
#медики
#болезни
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В Подмосковье увеличили квоту на бесплатное дополнительное образование
08 ноября 2023, 12:34

Фото: istockphoto /iBrave

В рамках программы «Содействие занятости» в Московской области увеличили квоту на бесплатное дополнительное образование для отдельных категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба областного филиала РАНХиГС.
Благодаря нацпроекту «Демография» возможность получить бесплатное дополнительное образования появилась у женщин, которые находятся в декрете, пенсионеров и людей предпенсионного возраста, а также ветеранов СВО и безработных граждан.

В рамках доп.образования жители могут выбрать одну из 12 представленных специальностей, узнав о каждой  подробности на сайте.

Стоит отметь, что особенностью обучение является полный онлайн формат, благодаря которую любой желающий может подобрать удобное для себя время.

Кроме этого, каждый обучающийся курсов, после успешной сдачи всех тестов получат диплом о повышении квалификации.

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#жители
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#сво
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Автоэскперт Шкуматов прокомментировал разрешение на регистрацию авто без ОСАГО
Автоэскперт Шкуматов: регистрация авто без ОСАГО – правильная инициатива
08 ноября 2023, 12:07

Фото: iStock/mesteban75

Оформление полиса ОСАГО до постановки автомобиля на учёт – это абсурд, поэтому разрешение на регистрацию авто без полиса является правильной инициативой. Об этом «Радио 1» сообщил руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Общероссийского народного фронта Пётр Шкуматов.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении изменения в закон «О государственной регистрации транспортных средств», которые разрешат регистрировать транспортное средство без полиса ОСАГО.

Шкуматов в беседе с «Радио 1» пояснил, что ежегодно порядка пяти миллионов автомобилей переходят от одного владельца к другому. И лишь полтора миллиона машин приобретаются новыми. 

В настоящее время полис ОСАГО необходим для постановки автомобиля на учёт. Но, если при этом необходимо сменить госномер, только что приобретённый полис ОСАГО становится недействительным. Из-за этого водители вынуждены вносить в него изменения, что затратно и по времени, и по средствам.

«Теперь человек будет ставить автомобиль на учет без полиса ОСАГО, получать уже окончательно номерные знаки, свидетельство о регистрации и прочие документы. И только после этого приобретать полис», – пояснил поправки в закон Шкуматов. 

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#осаго
#автомобили
#регистрация
#изменения
#госдума
#закон
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В Дубне завершают капитальный ремонт дороги
08 ноября 2023, 11:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Дубне завершается капитальный ремонт дороги по улице Речной. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Общая протяженность дорожного полотна составила 600 метров.

Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме этого, дорога на улице Речной была выбрана жителями при помощи голосования на портале «Добродел».

Стоит отметить, что до конца ноября  обустроят дренажные канавы и произведут отсыпку обочин щебнем, а также сделают заезды к домам.

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#добродел
#дорога
#подмосковье
#нацпроекты
#жители
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В Волоколамске начали плести маскировочные сети для СВО
08 ноября 2023, 11:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

С ноября в Волоколамске начали плести маскировочные сети для военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Помочь в плетение сетей для бойцов СВО могут все желающие.

Плетение маскировочного полотна проводится каждый день после 15:00 в пункте сбору гуманитарной помощи.

Каждого участника на месте обучат правильному плетению маскировочных сетей, и покажут как они выполняют защитную функцию на открытых территориях.

Стоит отметить, что за неделю активистами «Молодой Гвардии», сторонниками и членами партии «Единая Россия», а также жителями округа сплетено три больших маскировочных полотна. Эти сети будут отправлены бойцам с ближайшей гуманитарной помощью.

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#жители
#гуманитарная помощь
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В Подмосковье начнутся образовательные тренинги для представителей МСП
08 ноября 2023, 11:05

Фото: istockphoto / nd3000

В ноябре в Московской области стартует второй блок образовательных программ для бизнесменов и начинающих предпринимателей. ОБ этом сообщила пресс-служба областного филиала РАНХиГС.
Всего для предпринимателей проведет два модуля, которые включают в себя лекционные семинары и практические очные занятия.

Первый блок посвящен теме «SMM-руководство по работе в ВКонтакте. Переводим аудиторию в соцсети РФ». Желающие смогут узнать как правильно оформить личную страницу в соцсетях и переводить аудиторию на нужные площадки взаимодействия. Обучение начнется в онлайн формате 14 ноября.

Модуль «Маркетплейсы, Как эффективно использовать канал продаж: от анализа рынка и конкурентов до ценовой сегментации и расчета юнит-экономики» начнется 21 ноября. В рамках этого блока участники узнают отличительные особенности популярных маркет-плейсов и как определит площадку для старта собственных продаж.

Кроме этого, для участия в бесплатном обучении обязательна регистрация. Также после успешного прохождения участникам будут выданы сертификатами.

Стоит отметить, что очные тренинги пройдут 16 и 24 ноября в областном филиале РАНХиГС в Красногорске.

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