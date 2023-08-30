Юрист Соловьёв: «Если обвиняют в пьянстве на работе, требуйте медосвидетельствования»

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«У нас право не прецедентное, поэтому решение суда носит абсолютно рекомендательный характер и не является предписанием ни для судов, ни для работодателей. Это принятое решение в одном конкретном случае означает лишь то, что другие нижестоящие суды могут выносить решение о признании увольнения правильным без наличия медосвидетельствования на основании других доказательств», - прокомментировал ситуацию Иван Соловьёв.
«Если вы трезв, то действовать нужно именно так: обязательно настаивать на проведении медицинского освидетельствования немедленно, в этот же день»,-рекомендует юрист.Читайте также:
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