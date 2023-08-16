Юрист Соловьёв: Финансовое вмешательство родителей в процесс обучения в школе недопустимо

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«Сегодня надо вести речь о запрете для разных родительских инициативных групп на любую финансовую деятельность. Подчас именно чрезмерно активные родители ищут возможность подсадить на «финансовую иглу» администрацию учебного заведения, надеясь, что так градус лояльности к их детям повысится, а они будут в курсе всего происходящего в школе. Такое вмешательство в процесс обучения недопустимо», — отметил в беседе с RT Соловьёв.
Он добавил, что сегодня финансирование учреждений среднего образования поступает из нескольких источников — федеральное, региональное, муниципальное, собственные средства, поэтому родителей привлекать к ремонту здания или замене оборудования нет надобности, да и это незаконно. Кроме того, в некоторых регионах страны указаниями губернаторов школьные поборы прямо запрещены.
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