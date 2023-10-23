Юрист Соловьёв: «Горячая линия» от мошенников может стать для них инструментом

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что создание специальной горячей линии для защиты от мошенников мера полезная, однако аферисты могут приспособить такой инструмент под свои махинации.
«Нужны меры, направленные на принудительное правовое информирование населения, блокировку подозрительных звонков, создание надёжной многошаговой процедуры подтверждения воли гражданина на снятие и перевод денег, взятие кредитов и продажу жилья, ужесточение уголовной ответственности и использование высокоточного оружия для ликвидации мошеннических колл-центров», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.
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