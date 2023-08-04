Юрист Соловьёв: Надо предусмотреть сокращение рабочего дня и при низких температурах

Фото: istockphoto.com/humonia
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв поддержал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова обязать работодателя сокращать рабочий день по требованию сотрудника при жаре в рабочем помещении и добавил, что аналогичные меры стоит предпринимать и при экстремально низких температурах.
«Что касается данной инициативы, то логично было бы предусмотреть аналогичное сокращение и при низких температурах, что точно будет востребовано в ряде дальневосточных и заполярных субъектов нашей страны», — поделился в беседе с RT Соловьёв.
По его словам, предоставление сокращений рабочего дня при жаре сегодня разрешены в ряде нормативных актах, однако такие условия могут быть не отражены в трудовых договорах, и о них могут не знать работники.
Читайте также:
Законопроект о сокращении рабочего дня в жару рассмотрят в Госдуме
Вице-спикер Госдумы Чернышов призывает расширить сроки выплат детского пособия
В России запретят управлять электросамокатами в нетрезвом виде
Мелисса Тимофеева