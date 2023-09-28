Юрист Соловьёв оценил идею сбалансировать нормы закона о социальном обслуживании

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал предложение представителей думской фракции ЛДПР установить размер платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта. Об этом пишет RT.
Соловьёв считает, что такая инициатива социально ориентирована. Юрист подчеркнул, что она может привести к созданию единого подхода к выплатам.
По мнению Соловьёва, при реализации этого законопроекта «неравенство сохранится».
Напомним, представители думской фракции ЛДПР разработали законопроект, предлагающий установление размера платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта. Автор проекта, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что с принятием закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поменялся порядок взимания платы с пенсионеров и инвалидов, которые проживают в домах-интернатах, пансионах и иных организациях.
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По мнению Соловьёва, при реализации этого законопроекта «неравенство сохранится».
«Ведь в основу кладётся региональный прожиточный минимум, а он пока ещё довольно сильно варьируется», — цитирует юриста RT.
Напомним, представители думской фракции ЛДПР разработали законопроект, предлагающий установление размера платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта. Автор проекта, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что с принятием закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поменялся порядок взимания платы с пенсионеров и инвалидов, которые проживают в домах-интернатах, пансионах и иных организациях.
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Екатерина Коршунова