Юрист Соловьёв предложил компаниям возмещать ущерб пострадавшим от курьеров на электросамокатах

Фото: istockphoto.com/Garrett Aitken
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв выступил с инициативой обязать сервисы, занимающиеся доставкой, возмещать ущерб, который нанесли гражданам курьеры этих компаний на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
«Предлагаю разработать нормативно-правовой акт, предусматривающий введение обязательного страхования ответственности курьеров, использующих для передвижения электротранспорт, за причинение имущественного ущерба и вреда здоровью граждан и организациям. Страхователем в данном случае должна выступать организация — работодатель курьера», — приводит RT текст обращения юриста на имена главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге ограничат передвижение на электросамокатах
Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в Москве
Автоэксперт Моржаретто поддержал введение курсов вождения электросамокатов для курьеров
Мелисса Тимофеева