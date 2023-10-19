Юрист Соловьёв предупредил именинников об опасной схеме мошенничества

Фото: istockphoto.com/Mariia Skovpen
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о новой схеме мошенничества, жертвой которой могут стать именинники.
По его словам, человеку может прийти сообщение о хорошей скидке, например, на бытовую технику в честь дня рождения. Именинник проходит по ссылке, оплачивает товар, однако ничего не получает.
Ранее юрист Иван Соловьёв предупреждал водителей, что после проезда по платной трассе им могут под видом уведомлений о задолженности приходить СМС-сообщения от мошенников.
Читайте также:
Аналитик Кусков объяснил, почему данные россиян постоянно утекают, и что с этим делать
Мошенники стали писать гражданам в мессенджерах под видом начальников организаций
Юрист Соловьёв предупредил водителей о новой схеме мошенничества
«В итоге ни денег, ни товара. Оформлено всё так, что не вызывает вопросов, у мошенников есть базы данных тех, у кого день рождения. Будьте осторожны, перепроверяйте все предложения, особенно самые выгодные», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.
Читайте также:
Аналитик Кусков объяснил, почему данные россиян постоянно утекают, и что с этим делать
Мошенники стали писать гражданам в мессенджерах под видом начальников организаций
Юрист Соловьёв предупредил водителей о новой схеме мошенничества
Мелисса Тимофеева