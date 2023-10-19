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Юрист Соловьёв предупредил именинников об опасной схеме мошенничества

19 октября 2023, 14:28
Фото: istockphoto.com/Mariia Skovpen

Фото: istockphoto.com/Mariia Skovpen

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о новой схеме мошенничества, жертвой которой могут стать именинники.
По его словам, человеку может прийти сообщение о хорошей скидке, например, на бытовую технику в честь дня рождения. Именинник проходит по ссылке, оплачивает товар, однако ничего не получает.

«В итоге ни денег, ни товара. Оформлено всё так, что не вызывает вопросов, у мошенников есть базы данных тех, у кого день рождения. Будьте осторожны, перепроверяйте все предложения, особенно самые выгодные», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.


Ранее юрист Иван Соловьёв предупреждал водителей, что после проезда по платной трассе им могут под видом уведомлений о задолженности приходить СМС-сообщения от мошенников.

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#юрист
#день рождения
#смс
#мошенничество
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Суд отклонил иск обладателя авторских прав на песню «Музыка нас связала» к ТВЦ
19 октября 2023, 15:01

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Мираж-медиа» в отношении телеканала ТВЦ.
Ранее сообщалось, что ООО «Мираж-медиа», которому принадлежат авторские права на песню «Музыка нас связала» группы «Мираж», потребовал взыскать с телеканала ТВЦ 300 тысяч рублей. Такое требование было выдвинуто из-за того, что телеканал в передаче «Кабаре «Чёрный кот» использовал эту композицию без разрешения. 

Уточняется, что компания получила права на песню от основателя группы «Мираж» и автора музыки Андрея Литягина.

ООО «Мираж-медиа» оказалось недовольно исполнением песни бывшей солисткой группы Маргаритой Суханкиной в ноябре 2021 года. 

Суд отклонил иск, поскольку ТВЦ имеет лицензию на использование композиции в разных форматах, кроме публичного исполнения. ООО «Мираж-медиа» пыталось убедить суд в том, что композиция была исполнена в студии при большом количестве людей. Однако студийное исполнение в закрытом формате всё же не является публичным. 

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#суд
#музыка
#права
#медиа
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Игроки World of Tanks сдают деньги на помощь Украине
Разработчик игры World of Tanks анонсировал сбор средств для Украины
19 октября 2023, 14:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Студия, занимающаяся разработкой компьютерной игры World of Tanks, заявила о начале сбора средств для Украины. Об этом сообщается на сайте компании.
Уточняется, что пользователям предлагается купить специальные наборы, с которыми они смогут играть. А деньги, полученные компанией от продажи, пойдут на закупку машин скорой помощи для Украины.

В компании отметили, что игровые наборы смогут приобрести игроки World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes.

Также студия Wargaming заявила, что за прошедшие полгода пожертвовала один миллион долларов на закупку медицинского оборудования и помощи пострадавшим на Украине. Также были переданы средства на помощь мирному населению страны.

Напомним, что разработчик популярной игры продал свой российский и белорусский бизнес в июле 2022 года. Его приобрёл бизнесмен Малик Хатажаев. 

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#украина
#деньги
#игра
#компьютер
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Госдума вводит уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
19 октября 2023, 14:38

Oleg Elkov

Государственная дума РФ на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Информацию об этом сообщает ТАСС.
Законопроект внесла в Думу в сентябре группа депутатов во главе с председателем комитета палаты по информационной политике Александром Хинштейном в пакете законопроектов, который разрешает Росгвардии иметь в своем составе добровольцев.

Документом предусматривается наказание за распространение недостоверной информации о добровольческих формированиях и за взаимодействие с зарубежными странами по вопросам решения уголовном преследовании добровольцев Росгвардии. 

Согласно данным поправкам, за публикацию фейков о добровольцах-росгвардейцах нарушителям может грозить штраф от 700 тыс. руб. до 1,5 млн руб., исправительные работы от года, принудительные — до трех лет. В случае тяжких последствий максимальное наказание может достигать 15 лет лишения свободы.

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#штраф
#наказание
#законопроект
#рф
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Депутат Тумусов назвал правильным введение мастер-классов по сбору грибов
19 октября 2023, 14:37

Фото: istockphoto.com/Natalya Maisheva

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею ввести в России мастер-классы по безопасному сбору грибов.
«Просвещать людей по разным вопросам — это абсолютно правильно. По грибам инициатива возникла больше из-за вступившего в силу закона о том, что грибы, которые вошли в Красную книгу, нельзя собирать. <…> Очень много кривотолков ходит о том, что за грибы будут штрафовать, сажать, а речь идёт об очень редких, краснокнижных грибах», — прокомментировал в беседе с RT Тумусов.

Он добавил, что такие мастер-классы могут способствовать сбереганию биоразнообразия природы и сохранению редких растений, животных и грибов, что сейчас очень актуально.

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#грибы
#рф
#мастер-класс
#госдума
#россия
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Опрос: Зимний отпуск россияне планируют провести в Сочи и на Байкале
19 октября 2023, 14:19

Фото: istockphoto.com/Olga_Gavrilova

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что наиболее популярными направлявлениями для зимнего отдыха у россиян стали Москва, Сочи и Байкал.
При этом, согласно опросу, лишь 25% россиян намерены брать отпуск зимой, из них 14% будут отдыхать дома, 5% — в поездке по России, по 3% — на даче и за границей.

Как передаёт RT, среди заграничных направлений для отпуска зимой жители нашей страны чаще всего рассматривают Турцию, Кипр и ОАЭ.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных экономически активных респондентов со всей страны.

Ранее сообщалось, что 75% россиян поддерживают создание специальной зоополиции, задачей которой будет защита домашних и бездомных животных. Так, согласно опросу, чаще всего поддерживают инициативу молодые люди до 34 лет. Если рассматривать респондентов по половому признаку, то за создание зоополиции выступает больше женщин, чем мужчин.

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#отпуск
#россияне
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#опрос
#сочи
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Путин подписал закон о денонсации конвенции СЕ о защите нацменьшинств
19 октября 2023, 14:16

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Россией конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Документ подписан с целью избежания дискриминационного отношения в рамках мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы.

Россия подписала конвенцию в 1996 году. Она предусматривает запрет на любую дискриминацию нацменьшинств, прав на свободное использование родного языка и их ассимиляцию против воли. Согласно этой конвенции, стороны обязуются гарантировать лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право на равенство перед законом и на равную защиту с его стороны.

РФ вышла из Совета Европы в марте 2022 года. А резолюцией от 27 сентября 2022 года были сильно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, который создавался для мониторинга выполнения странами-участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств.

Помимо этого, Россия потеряла возможность участвовать в принятии решений по интересующим вопросам и следить на международном уровне за ситуациями нарушения прав русскоязычного населения за рубежом.

Ранее  Владимир Путин заявлял, что подходы Международного олимпийского комитета  по допуску спортсменов на Олимпиаду является этнической дискриминацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#отношения
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#рф
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В Подмосковье фиксируют снижение аварийности на дорогах на 3%
19 октября 2023, 14:15

Фото: Минтранс МО

Аварийность на дорогах Подмосковья по итогам девяти месяцев 2023 года снизилась на 3%, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. За этот период зафиксировали почти 2,9 тыс ДТП с погибшими и пострадавшими.
Число пострадавших также на 4% ниже по сравнению с прошлым годом, а число погибших выросло на 1%. По итогам прошлого месяца все три показателя были в снижении. Наиболее частыми ДТП с погибшими за этот период остались наезды на стоящие транспортные средства.   

В министерстве уточнили, что за девять месяцев этого года в Московской области зафиксировали 2 887 аварий с погибшими и пострадавшими.  



Для повышения безопасности и предотвращения аварий в области проводится анализ всех подобных ДТП. Дороги оснащают элементами безопасности в выявленных очагах и так называемых предочагах аварийности.

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
#аварии
#дтп
#автомобили
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Всё дышит на ладан: Учителя попросили власти составить школы в покое на несколько лет
Учитель Луховицкий призвал воздержаться от реформ в сфере образования
19 октября 2023, 14:09

Фото: IStock/Tatiana Maramygina

Рособрнадзор допустил изменение модели перехода в десятый класс школы. Глава ведомства Анзор Музаев назвал устаревшей модель перехода школьников в старшие классы и учреждения среднего профессионального образования.
Однако учитель русского языка, член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий напомнил, что при переходе в 10-й класс требуются только результаты ОГЭ, а колледжи вправе самостоятельно устанавливать правила приёма. Об этом он рассказал «Радио 1».
«Никакой оценки знаний школьников при переводе в 10-й класс кроме ОГЭ не требуется. По закону у нас среднее образование – это 11 классов. Никто не может ребёнку сказать, что мы тебя не возьмем в 10-й класс. Я не понимаю, почему этого не знает руководитель Рособрнадзора, или он хочет отметить среднее образование и сделать поступление в 10-й класс неким этапом? Но тогда ему придётся в Госдуму вносить предложение. Надеюсь, что это достаточно сложный вопрос, надеюсь, что это никогда не произойдёт», — сказал  Всеволод Луховицкий.
Педагог подчеркнул, что школы постоянно подвергаются новым реформам. Он призвал не вводить новые правила, чтобы дать родителям, ученикам и учителям привыкнуть и немного «выдохнуть».
«Сейчас, когда школы и так дышат на ладан, проводить любые изменения просто смерти подобно, рано или поздно ни учителя, ни родители, ни дети не выдержат этого. Сейчас самое главное — оставить родителей, детей и учителей в покое, дать мм несколько лет без новых реформ, без новых экзаменов, новых изменений, новых учебников, требований и так далее. Учителя измучены постоянными изменения, и родители, несмотря на то что им не нравится ЕГЭ, уже привыкли к нему. ЕГЭ плох, но если сейчас вводить любую идеальную систему, это всё равно окажется плохо. Потому что сейчас идёт речь о выживании школы», — заметил учитель, подчеркнув, что под выживанием имеется ввиду нехватка педагогов, снижение престижа образования и желании учителей уволиться.
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#учитель
#образование
#егэ
#колледжи
#школа
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Патриарх Кирилл раскрыл, что уничтожает каноническую украинскую церковь
Патриарх Кирилл: отмена русской культуры ведёт к уничтожению УПЦ
19 октября 2023, 14:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Отмена многовековой русской культуры ведёт к уничтожению канонической Украинской православной церкви. Об этом в рамках фестиваля «Вера и слово» сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По его словам гонения на русскую церковь, которые происходят в разных странах мира – это попытка поссорить тем, кто имеет отношение к «единому духовному и культурному наследию». В результате происходит безнаказанное уничтожение канонической церкви ​Украины. 

Ранее сообщалось, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви на территории страны. За принятие этой меры выступили 267 народных депутатов, в то время как против проголосовали лишь 15. 

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#патриарх кирилл
#церковь
#украина
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