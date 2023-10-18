Юрист Соловьёв предупредил водителей о новой схеме мошенничества

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Юрист Иван Соловьёв предупредил водителей, что после проезда\ по платной трассе им могут под видом уведомлений о задолженности приходить СМС-сообщения от мошенников. Об этом пишет радио Sputnik.
«К сожалению, у нас пока еще достаточно высокая уязвимость баз данных, связанных с банками, с пенсионными, социальными вопросами, а также с информацией о владельцах автомобилей. Если происходит утечка, людям начинают приходить ссылки, искусственно сгенерированные сообщения, в частности, о том, что они якобы должны оплатить проезд по платной трассе», — цитирует издание слова собеседника.
Соловьёв отметил, что такие рассылки делаются вслепую. Получатели не обязательно действительно пользовались платной автодорогой, и аферисты рассчитывают на обычное стечение обстоятельств.
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