Юрист Соловьёв предупредил водителей о новой схеме мошенничества

Фото: istockphoto/mesteban75
Водители могут получать СМС-сообщения от мошенников под видом уведомлений о задолженности за проезд по платным трассам.
Данные мошеннические рассылки отправляются «слепо». Сообщения получают и автомобилисты, которые не ездили по таким трассам. Мошенники, рассылая такие уведомления, рассчитывают на совпадение обстоятельств.
Читайте также:
Мошенники украли со счета пенсионерки с Рублёвки более восьми миллионов рублей
Юрист предупредил россиян о мошенничестве с квартирами от лица ФСБ
Юрист объяснил, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Мария Фирсова