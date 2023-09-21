Юрист Соловьёв раскритиковал идею предоставления льгот работникам ОПК

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Сотрудники оборонно-промышленных предприятий имеют все необходимые надбавки. Об этом RT сообщил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять льготы при земельном и имущественном налогообложении для специалистов оборонно-промышленных предприятий, работающих на них не менее 15 лет.
По словам Соловьёва, работники ОПК и так получают надбавки в виде льготного стажа и права на досрочный выход на пенсию (при наличии определённых условий). Это связано с тем, что работа на таких предприятиях в настоящее время идёт в ускоренном, более активном режиме.
Также юрист уточнил, что льгота при земельном налогообложении будет действительна только в том случае, если у сотрудника ОПК есть участок. А льгота по имущественному налогу может предоставляться только по одному объекту недвижимости.
Собеседник RT отметил, что льготы должны получать нуждающиеся в них слои населения, а сотрудники ОПК к такой категории не относятся, поскольку имеют достаточно высокие зарплаты.
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По словам Соловьёва, работники ОПК и так получают надбавки в виде льготного стажа и права на досрочный выход на пенсию (при наличии определённых условий). Это связано с тем, что работа на таких предприятиях в настоящее время идёт в ускоренном, более активном режиме.
Собеседник RT отметил, что льготы должны получать нуждающиеся в них слои населения, а сотрудники ОПК к такой категории не относятся, поскольку имеют достаточно высокие зарплаты.
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Анастасия Чинкова