Юрист Соловьёв: Штрафы для работников – незаконны

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил о незаконности любых штрафов в отношении работников.
«В ТК РФ ничего не сказано про штрафы как о виде наказания для сотрудника. Отнимать у людей деньги за опоздания, избыточное общение с коллегами и даже невыполнение всего объёма поставленных задач — незаконно. Даже если обо всем вышеперечисленном сказано в трудовом договоре, который человек подписал! Любые штрафы можно оспорить в судебном порядке», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.
Он добавил, что материально работник может быть ответственен перед работодателем только в тех случаях, когда нанёс второму прямые убытки, сломав или потеряв технику или что-либо ещё, принадлежащее работодателю. И даже такой ущерб необходимо доказывать в суде.
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