Юрист Соловьёв выразил уверенность в отсутствии роста уличной преступности

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что сейчас в городах России увеличивается общественная безопасность, а уровень уличной преступности не показывает существенного роста.
«Практически во всех городах работают системы «Безопасный город», все улицы, все дворы в камерах, участковые стали работать более ответственно. <…> Люди чувствуют себя более безопасно, что показывает большое количество народа на улицах города. Когда люди чувствуют опасность, они стараются меньше пользоваться городом, не выходить из дома в ночные часы и даже днём», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьёв.
К тому же, считает эксперт, в городах создаются зоны отдыха, которые также притягивают население, что подтверждает движение городской среды в сторону безопасности.
Соловьёв добавил, что предпосылки для того, чтобы люди думали о росте криминала в городах, создают СМИ, которые спекулируют на горячих темах преступности, привлекая к себе тем самым внимание общественности.
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Мелисса Тимофеева