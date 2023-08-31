Юрист Свечникова рассказала о новых правилах торговли спиртным в России

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В России рестораны и бары наравне с магазинами обяжут в ЕГАИС информацию о розничной продаже алкоголя. Это позволит вывести из тени оборот спиртного, пишет «Прайм» со ссылкой на юриста Наталью Свечникову.
Юрист отметила, что при продаже для упрощения передачи данных будут использовать специальные QR-коды. За непредоставление требуемой информации будет установлена административная ответственность, подчеркнула Свечникова. По ее словам, штраф может достигать 200 тыс. руб.
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