Юрист Толмачев не одобрил увеличение штрафов за недопуск газовщиков в квартиры

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Доктор юридических наук, заместитель председателя союза юристов Москвы Александр Толмачев в эфире «Радио 1» считает, что повышение штрафов за недопуск газовщиков в квартиру является не совсем разумной мерой.
Напомним, в России планируется увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры до 10 тыс. рублей. Планируется, что эта мера поможет предотвратить взрывы в жилых домах.
Он предположил, что история со штрафами будет заканчиваться тем, что собственников будут выселять, продавать квартиры с аукциона и выселять их на шесть квадратных метров по нормам общежития.
При этом эксперт считает, что более разумно было бы не только объяснять, но и помогать в установке и замене оборудования.
Толмачев также рассказал, что часто люди пожилого возраста опасаются пускать в свой дом гозовщиков, так как боятся мошенников.
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«Могу сразу сказать, что попытка повышения сумм штрафов за то, что наши жители не впускают в квартиру непонятных проверяющих, она не нова. За последние 30 лет это уже пятое повышение штрафов, "а воз и ныне там". Значит эта мера не совсем разумная. Люди, которые на сегодняшний день не способны даже поставить себе счетчик, потому что у них на это не хватает денег, они и этот штраф не сумеют оплатить», - считает Толмачев.
При этом эксперт считает, что более разумно было бы не только объяснять, но и помогать в установке и замене оборудования.
«Водоканалы, газовики, электросети и другие, которые получают сотни миллиардов рублей, должны проводить профилактику, ремонты, ставить новое оборудование за свой счет. Тогда нормальные люди с радостью будут открывать двери», - уверен собеседник «Радио 1».
Толмачев также рассказал, что часто люди пожилого возраста опасаются пускать в свой дом гозовщиков, так как боятся мошенников.
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Элина Позднякова