Юрист Виноградов напомнил о налоге, который надо оплатить до 1 декабря

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Юрист Вадим Виноградов напомнил, что 1 декабря — последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год. Об этом пишет агентство «Прайм».
Он предупредил, что за каждый день просрочки со 2 декабря будут начисляться пени. Кроме того, может быть выписан штраф в размере 20% от суммы неоплаченного налога.
Специалист уточнил, что имущественный налог платят за квартиры, комнаты, дома, гаражи, машиноместа и объекты незавершенного строительства.
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Специалист уточнил, что имущественный налог платят за квартиры, комнаты, дома, гаражи, машиноместа и объекты незавершенного строительства.
«Если речь идет о жилых помещениях, гаражах и парковочных местах, то она составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Налог на офисные помещения, помещения в торговых центрах и любую недвижимость дороже 300 миллионов рассчитывается по ставке два процента. На остальные объекты — 0,5%», — пояснил Виноградов.
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Диана Аванесян