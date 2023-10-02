Юрист Виноградов назвал ошибку, которую совершают при выходе на пенсию

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Декан ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о необходимости оформлять статус пенсионера.
Оформление статуса пенсионера-это обязанность самого работника. Именно он должен подать документы в строго установленные сроки. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм».
Выход на пенсию не происходит автоматически. Работодатель и Социальный фонд не оформляют документы.
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Выход на пенсию не происходит автоматически. Работодатель и Социальный фонд не оформляют документы.
«Заявление необходимо лично подать в отделение Соцфонда не ранее, чем за месяц до достижения официального пенсионного возраста», — объясняет Вадим Виноградов.Если гражданин обратится с заявлением позже наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплата пенсии начнётся с момента регистрации заявления. Но если же задержка случилась по вине Социального фонда, то деньги должны быть выплачены полностью и в срок.
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Мария Фирсова