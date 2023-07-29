Юрист Виноградов рассказал, кому могут отказать в пенсии

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Без пенсии могут остаться те, кому не достаёт индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов) или не хватает стажа.
Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм», что россиянам могут отказать в пенсионных выплатах по старости при несоблюдении некоторых условий.
Без пенсии могут остаться те, кому не достаёт индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов) или не хватает стажа.
Эти факторы могут привести к отказу в страховой пенсии от Социального фонда России. При этом не имеет значения, продолжает ли гражданин работать после наступления пенсионного возраста или нет.
Для получения пенсионных выплат необходим стаж работы не менее 14 лет и 25,8 пенсионных балла. Если какое-то из этих условий не соблюдено, гражданин может продолжить работать до накопления нужного стажа. Также можно дополучить баллы, но для этого нужно подать заявление в Социальный фонд.
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Без пенсии могут остаться те, кому не достаёт индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов) или не хватает стажа.
Для получения пенсионных выплат необходим стаж работы не менее 14 лет и 25,8 пенсионных балла. Если какое-то из этих условий не соблюдено, гражданин может продолжить работать до накопления нужного стажа. Также можно дополучить баллы, но для этого нужно подать заявление в Социальный фонд.
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Мария Фирсова