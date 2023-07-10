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Юрист Ярмуш назвала правильной идею расширить правила маркировки видео иноагентов

10 июля 2023, 14:14

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала предложение включить в видеоматериалы иностранных агентов звуковые уведомления об их статусе правильным, поскольку это поможет людям быть более внимательными и критично оценивать получаемую информацию.

«Чтобы пользователи знали, от кого исходит эта информация, и были более внимательными. Чтобы включали критическое мышление, которое часто размывается потоком фейков. Люди старшего поколения могут подумать, что это идёт просто новостная лента. Я думаю, это очень правильная поправка», — прокомментировала в беседе с RT Ярмуш.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой включить в видеоматериалы иностранных агентов звуковые уведомления об их статусе, поскольку просто изображения с соответствующей информацией недостаточно.

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#общество
#иноагент
#право
#закон
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Глава «Автоваза» заявил, что рост курса доллара может отразиться на ценах автомобилей Lada
10 июля 2023, 15:08

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Глава «Автоваза» Максим Соколов заявил, что в ближайшее время рост курса доллара по отношению к рублю может отразиться на ценах автомобилей Lada. Об этом он сообщил во время выставки «Иннопром-2023».
Соколов дополнил, что рост американской валюты по отношению к рублю оказывает влияние на отпускные цены поставщиков комплектующих для автомобилей Lada.

«Мы будем стараться минимизировать этот процесс», — отметил глава «Автоваза».

Соколов также заявил, что за последние несколько месяцев курс доллара вырос на 15–20  процентов, что определенно влияет на цену импортируемых машинокомплектов.

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#Лада
#Автоваз
#доллар
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Подмосковные ветеринары спасли краснокнижную птицу после нападения кошки
10 июля 2023, 15:06

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковные ветеринары оказали медицинскую помощь птенцу седого дятла, на которого напала кошка. Птицу нашли на садовом участке жители Дмитровского городского округа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Врачи подмосковной Госветслужбы установили у пернатого повреждение крыла и сразу же провели лечение. За птенцом организован правильный уход, обеспечено кормление. Сейчас он уже идёт на поправку», – рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья – руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
Седой дятел занесён в Красную книгу Московской области как редкий гнездящийся вид. Ветеринары передадут пернатого на реабилитацию, а затем его выпустят на свободу.

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#Сергей Воскресенский
#Минсельхозпрод МО
#ветеринары
#Госветслужба МО
#птицы
#Красная книга
#природа
#Московская область
#Подмосковье
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В Московской области откроется предприятие по переработке морепродуктов
10 июля 2023, 14:46

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Строительство предприятия по переработке морепродуктов будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

В Сергиево-Посадском округе, в селе Сватково, специалисты уже начали строительство завода по переработке морепродуктов компании «Морепак-М8» в рамках программы импортозамещения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Инвестиции застройщика в проект составляют 300 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать в округе более 100 новых рабочих мест.

В рамках первого этапа строительства будет возведено производственное здание по переработке кальмаров и изготовлению сушеных морепродуктов площадью 1500 кв. метров. На предприятии полного цикла будет установлено отечественное оборудование, разработанное по заказу компании. Реализация проекта позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 40 до 500 тонн в месяц. Первую очередь запустят в 2024 году. 

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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В Московской области появится 115 тысяч «квадратов» складской площади.

На территории Подмосковья появятся 25 новых коммерческих объектов.

#ЦСС
#строительство
#морепродукты
#Сергиев Посад
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Юрист Соловьёв объяснил новый метод мошенников с приглашением на приём в ЦБ
10 июля 2023, 14:35

Фото: istockphoto.com/IUshakovsky

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что в связи с тем, что граждане уже не реагируют на звонки из «полиции» и «ЦБ», мошенники придумали новый способ обмана – приглашение на приём в Центробанк, отметив, что Банк России не ведёт личные приёмы.
«Сообщение на почту с приглашением на приём в ЦБ — новый ход. Но надо чётко помнить, что сотрудники ЦБ не приглашают людей для личных бесед, ведь у банка России другая функция — он регулирует финансовую и кредитно-денежную политику в стране и не работает с населением», — проинформировал в беседе с RT Соловьёв.

Специалист рекомендовал гражданам не реагировать на подобные приглашения, а также не доверять информацию о своих финансах незнакомым людям.

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#мошенники
#деньги
#общество
#обман
#Центробанк
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Химкинские водномоторники стали победителями и призерами Первенства России
10 июля 2023, 14:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Определение призеров и победителей Первенства России по водно-моторному спорту проходило в Санкт-Петербурге, где спортсмены взяли призовые места.
Спортсмены из Химок заняли третье место в общекомандном зачете и завоевали полный комплект медалей в личных номинациях на соревнованиях первенства России по водно-моторному спорту, сообщает «Радио 1»пресс-служба администрации городского округа Химки.

Призеры и победители первенства являются воспитанниками химкинской школы по техническим видам спорта. 
«С каждым разом воспитанники спортшколы становятся все сильнее, потенциал очень большой. В этом году у нас третье общекомандное место, так что есть над чем работать дальше. В индивидуальном зачете Игорь Захаров стал лидером в слаломе, а в скоростном маневрировании занял третье место. В сумме баллов эти достижения принесли спортсмену серебряную медаль», — рассказал тренер Владимир Выгузов.
Химчан наградили призами, а Химкинского спортсмена Александра Барменкова наградили специальным призом за рекорд скорости прохождения трассы.

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Ремонт в спорткомплексе «Юность» в Химках завершат в 2024 году. После завершения строительных работ, жители смогут заниматься разными видами спорта в обновленном спорткомплексе.

В городском округе Химки проводят модернизацию более 20 детских площадок.
#Химки
#спортсмены
#водно-моторный спорт
#водномоторники
#Дмитрий Волошин
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Дожди в Сочи сохранятся до середины недели
10 июля 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Natalia Kuvaldina

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская заявила, что дожди в Сочи будут сохранятся до 12 июля.
«Сегодня выпадет ещё порядка 30-40 мм дождя. 100 мм — это месячная норма. За сутки выпадет около месячной нормы осадков в Сочи. В Сочи дожди сохранятся до 12 июля, до середины недели», — отметила в беседе с RT специалист.

При этом температура воздуха в городе будет в районе +22…+25°С.

А в Адлере выпало не менее 100 мм осадков. При этом отмечается, что никто не пострадал, а все жизнеобеспечивающие системы функционируют в обычном режиме.

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#Сочи
#погода
#дожди
#прогноз
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Песков сообщил, что пробки на Крымском мосту не имеют перманентный характер
10 июля 2023, 13:46

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пробки на Крымском мосту не имеют перманентного характера и продлятся 1-2 дня.
«Вы были свидетелями того, что тема детально обсуждалась. Очень важно обеспечивать безопасность. Невозможно полностью сделать бесконтрольным движение, издержки есть и будут», –приводит слова Пескова РЕН ТВ.
При этом, по словам представителя Кремля, делается всё, что минимизировать издержки и устранить пробки.

Ранее сообщалось, что к 10:00 утра в пробке со стороны Тамани стояло 1310 машин, которые планировали попасть в Крым по Крымскому мосту.

Об этом пишет Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Время ожидания в пробке может затянуться до 6 часов. Со стороны Керчи затруднений нет.

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#Песков
#Крымский мост
#Крым
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Депутат Фёдоров предложил расширить правила маркировки видео иноагентов
10 июля 2023, 13:45

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой включить в видеоматериалы иностранных агентов звуковые уведомления об их статусе, поскольку просто изображения с соответствующей информацией недостаточно.
Парламентарий пояснил, что люди зачастую пользуются видеоматериалами в качестве источника аудиоинформации, не обращая внимания на визуальное содержание, а потому для полного информирования о статусе автора необходимо аудиоуведомление.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности расширения требований соответствующей маркировки для аудиовизуальных (видео) материалов — размещать на них звуковые указания одновременно с текстовыми», — приводит RT текст обращения Фёдорова на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

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#закон
#иноагент
#Госдума
#инициатива
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Глава Одинцовского округа вместе с жителями открыл новый стадион
10 июля 2023, 13:37

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Новый стадион, обустроенный на территории городской гимназии №14 открыт в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Открытый стадион».
Стадион будет доступен всем жителям округа во внеурочное время,  сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Спортивный стадион включает в себя площадки для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, также площадки для настольного тенниса, беговые дорожки, яму для прыжков, детский спортивный комплекс и зону с тренажерами.

Глава Одинцовского округа дал старт первому товарищескому матчу на новом футбольном поле.
«В соответствии с программой губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Открытый стадион» новый спортивный объект будет доступен для всех: школьникам — во время занятий, а жителям — во внеурочное время. Уверен, что стадион станет вторым домом для всех любителей спорта и здесь начнут показывать самые лучшие результаты», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

В рамках торжественного открытия стадиона, глава Одинцовского округа провел церемонию награждения победителей летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, которых наградил золотые значкиками ГТО и памятными статуэтками. 
«Благодаря вашим достижениям и победам Одинцовский округ впервые в своей истории стал победителем летнего фестиваля ГТО в Подмосковье. Знаю, что в день соревнований погода вас не щадила – были дождь и ветер. Но вы смогли сконцентрироваться, собрать волю в кулак и достичь таких высоких результатов. Я вас поздравляю! Мы вами очень гордимся», – поздравил спортсменов глава муниципалитета.
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#закон
#иноагент
#Госдума
#инициатива
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