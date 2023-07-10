Юрист Ярмуш назвала правильной идею расширить правила маркировки видео иноагентов

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«Чтобы пользователи знали, от кого исходит эта информация, и были более внимательными. Чтобы включали критическое мышление, которое часто размывается потоком фейков. Люди старшего поколения могут подумать, что это идёт просто новостная лента. Я думаю, это очень правильная поправка», — прокомментировала в беседе с RT Ярмуш.Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой включить в видеоматериалы иностранных агентов звуковые уведомления об их статусе, поскольку просто изображения с соответствующей информацией недостаточно.
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