Юрист Ярмуш оценила идею ввода отдельной статьи УК за фиктивный сбор пожертвований

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Юрист Ярмуш: «Это очень важно»
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила необходимость вывода мошенничества в сфере сбора пожертвований в отдельную статью Уголовного кодекса Российской Федерации тем, что такие преступления являются особыми и носят «большую опасность для общества».
Ранее депутат Государственной думы Василий Власов выступил с инициативой вывести мошенничество в сфере сбора пожертвований в отдельную уголовную статью, поскольку злоумышленники не просто играют на чувствах добросовестных граждан и нечестным путём получают денежные средства, но дискредитируют важнейший социальный механизм сбора пожертвований.
«Я согласна, что это дискредитирует вообще сборы помощи. Ответственность должна быть повышенной. Я думаю, что это очень важно», — прокомментировала в беседе с RT Ярмуш.
Мелисса Тимофеева