Юрист Ярмуш: увеличивать отпуск работникам нужно за хорошие результаты труда

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«Необходимо сделать это не императивной нормой, а нормой, которая даёт право работодателю увеличить отпуск в виде определённых бонусов, преференций за хорошие результаты труда», — цитирует Ярмуш RT.
Напомним, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить отпуск до 35 дней для граждан, которые имеют существенный трудовой стаж.
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