Юрист Южалин: Работодатель не может уволить за невыполнение KPI

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Юрист Александр Южалин объяснил, что по закону у работодателя нет оснований увольнять сотрудника за невыполнения KPI как показателя для оценки работы.
Однако в законе есть основания для увольнения сотрудника, связанные с KPI.
Специалист добавил, что при невыполнении KPI из-за ненадлежащего выполнения обязанностей к сотруднику может быть применён выговор.
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«Так, работодатель может рассмотреть вопрос об увольнении сотрудника, основываясь на его несоответствии занимаемой должности или выполняемой работе из-за недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации, или на неоднократном неисполнении работником без уважительных причин обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание», — отметил в беседе с RT Южалин.
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