Юрист Южалин: Россияне чаще оспаривают увольнения из-за юрграмотности

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Директор департамента юридической практики по трудовому праву Superjob Александр Южалин заявил, что сотрудники, уволившиеся по собственному желанию, всё чаще подают в суд для восстановления своих прав по причине, в том числе, повышения юридической грамотности среди населения.
«Эта практика, действительно, участилась – сотрудники, уволенные по безобидным основаниям, по собственному желанию, по соглашению сторон, чаще стали обращаться в суд и суды чаще стали восстанавливать в правах на работе таких сотрудников. У данной тенденции несколько причин – повышение юридической грамотности граждан и упрощение самой процедуры обращения в суд», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Южалин.
Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов заявил, что восстановление на работе после увольнения «по статье» распространённая практика.
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