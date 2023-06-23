Юристы рассказали, в каких случаях россиян заставят демонтировать кондиционер

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В публикации говорится, что в многоквартирных домах установка сплит-систем требует соблюдения соответствующих правил. Во-первых, необходимо получить согласие соседей. Однако, если здание относится к культурному наследию, установить на нем кондиционер не получится.
«При нарушении данных требований, собственника помещения могут заставить демонтировать наружный блок кондиционера в принудительном порядке и обязать провести работы по восстановлению фасада», – цитирует агентство слова юриста Анастасии Чумак.
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