За 10 лет в Химках открыли 18 новых спортивных комплексов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин рассказал о развитии спорта в муниципалитете
С ежегодным обращением к жителям в усадьбе Середниково выступил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, в ходе которого рассказал о развитии спорта в муниципалитете, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Дмитрий Волошин отметил, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева за последние 10 лет в Химках открыли 368 новых объектов спорта, включая 18 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов, 94 спортзала, 21 бассейн, 15 хоккейных коробок, 34 футбольных, волейбольных и баскетбольных площадок, а также универсальные спортивные площадки и зоны для воркаута на территории всего округа.
В округе создали всю инфраструктуру для оптимальных занятий спортом, как любительским, так и профессиональным.
Кроме строительства, на территории муниципалитета ведутся работы по реконструкции спортивных объектов.
В 2023 году после реконструкции открылся старейший спортивный комплекс «Родина», где обновили два бассейна и сделали комплекс доступным для граждан с ОВЗ.
На данный момент продолжается реконструкция тренировочного корпуса в спорткомплексе «Юность» в Сходне.
Завершение реконструкции стадиона «Лунево», спортивной базы в Фирсановке и стадиона «Снежинка» намечают на 2027 год.
Ранее сообщалось, что в ежегодном обращении Волошин рассказал о развитии городского округа Химки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Дмитрий Волошин отметил, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева за последние 10 лет в Химках открыли 368 новых объектов спорта, включая 18 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов, 94 спортзала, 21 бассейн, 15 хоккейных коробок, 34 футбольных, волейбольных и баскетбольных площадок, а также универсальные спортивные площадки и зоны для воркаута на территории всего округа.
«За 10 лет мы открыли 18 новых спорткомплексов, среди них - ФОК «Юбилейный», «Новатор», Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Центр фехтования Ильгара Мамедова, а также Центры ракеточных и пляжных видов спорта. Развитие массового спорта на территории округа является одним из приоритетов нашей работы», — отметил Дмитрий Волошин.
В округе создали всю инфраструктуру для оптимальных занятий спортом, как любительским, так и профессиональным.
Кроме строительства, на территории муниципалитета ведутся работы по реконструкции спортивных объектов.
В 2023 году после реконструкции открылся старейший спортивный комплекс «Родина», где обновили два бассейна и сделали комплекс доступным для граждан с ОВЗ.
На данный момент продолжается реконструкция тренировочного корпуса в спорткомплексе «Юность» в Сходне.
Завершение реконструкции стадиона «Лунево», спортивной базы в Фирсановке и стадиона «Снежинка» намечают на 2027 год.
Ранее сообщалось, что в ежегодном обращении Волошин рассказал о развитии городского округа Химки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко