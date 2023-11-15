За 2023 год в эфир вышло 35 выпусков киножурнала «Вслух», планируется еще 13

Фото: istock / smolaw11
Кинокомпания «Артос» с 2022 года реализует проект мультижанрового киножурнала о традиционных ценностях «Вслух». Сюжеты посвящены таким ценностным категориям, как правда, семья, память, вера, любовь, Родина, Победа.
Киножурнал «ВСЛУХ!» является современным переосмыслением художественного киножурнала «ФИТИЛЬ», выпускавшегося с начала 60-х годов в нашей стране.
Компания «Артос» специализируется на продюсировании сложнопостановочных картин. Среди проектов компании многосерийные фильмы «Ликвидация» (2007), «Исаев» (2009), «Жизнь и судьба» (2010 – 2012) и другие. В съемках принимали участие популярные актеры, среди которых Ольга Дроздова, Ирина Купченко, Дмитрий Певцов, Ольга Будина, Борис Щербаков, Олеся Железняк, Александр Семчев, Гоша Куценко, Никита Ефремов и так далее.
За 2022 год с июня по ноябрь в рамках первого сезона вышли 24 выпуска. А в 2023 году (второй сезон) в эфир вышли 35 выпусков, до конца года планируется публикация еще 13 выпусков. Суммарные просмотры на площадках выросли с 2 млн в апреле до 33 млн в сентябре 2023 года.
Летом 2023 года фильмы проекта были показаны в 199 городах и населенных пунктах России перед киносеансами.
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Компания «Артос» специализируется на продюсировании сложнопостановочных картин. Среди проектов компании многосерийные фильмы «Ликвидация» (2007), «Исаев» (2009), «Жизнь и судьба» (2010 – 2012) и другие. В съемках принимали участие популярные актеры, среди которых Ольга Дроздова, Ирина Купченко, Дмитрий Певцов, Ольга Будина, Борис Щербаков, Олеся Железняк, Александр Семчев, Гоша Куценко, Никита Ефремов и так далее.
Летом 2023 года фильмы проекта были показаны в 199 городах и населенных пунктах России перед киносеансами.
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Алина Юрчак