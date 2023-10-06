Стало известно, насколько за год подорожала аренда квартир в России

За последний год спрос на аренду квартир в крупных российских городах увеличился на 8%, а цены по всей стране выросли в среднем на 13%, достигнув к концу третьего квартала 2023 года уровня в 26 тысяч рублей в месяц, согласно анализу проведенному экспертами сервиса «Авито.Недвижимость», передает РИА Новости.