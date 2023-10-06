Стало известно, насколько за год подорожала аренда квартир в России

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За последний год спрос на аренду квартир в крупных российских городах увеличился на 8%, а цены по всей стране выросли в среднем на 13%, достигнув к концу третьего квартала 2023 года уровня в 26 тысяч рублей в месяц, согласно анализу проведенному экспертами сервиса «Авито.Недвижимость», передает РИА Новости.
Согласно данным «Авито», наименьшие цены на аренду жилья в третьем квартале 2023 года были зафиксированы в Брянске и Кирове, где средняя стоимость аренды составила 14 тысяч рублей, а аренда однокомнатных квартир обходилась в 12 и 13 тысяч рублей в месяц соответственно. Также низкие цены были отмечены в Ярославле (16,5 тысяч рублей в месяц), Ульяновске и Ижевске (по 17 тысяч рублей), а также в Рязани и Саратове (по 18 тысяч рублей).
Самая дорогая аренда наблюдались в Москве (70 тысяч рублей), Сочи (50 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (33 тысячи рублей).
Согласно данным «Авито», за последний год сильнее всего выросли цены на аренду студий ( 14%), за ними следуют двух- и однокомнатные квартиры ( 11% и 10% соответственно). Аренда трехкомнатных квартир осталась на прежнем уровне, а аренда многокомнатного жилья снизилась на 10%.
Спрос на долгосрочную аренду за последние три месяца показал традиционный сезонный рост, увеличившись в третьем квартале на 39% по сравнению со вторым. Особый интерес проявили к жилью малого формата, где аренда студий выросла на 51%, однокомнатных квартир на 42%, двухкомнатных на 31%, а трехкомнатных на 27%.
Предложение на рынке долгосрочной аренды сократилось на 5% за последние три месяца и на 10% за год. На платформе «Авито» уменьшилось количество доступных лотов всех форматов, что свидетельствует об оживлении рынка как в сравнении с предыдущими тремя месяцами, так и по сравнению с прошлым годом. Цены за квартал выросли на 4%, при этом студии подорожали на 20%, а однокомнатные квартиры на 10%. Стоимость аренды двухкомнатных и трехкомнатных квартир за квартал не изменилась.
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Самая дорогая аренда наблюдались в Москве (70 тысяч рублей), Сочи (50 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (33 тысячи рублей).
Спрос на долгосрочную аренду за последние три месяца показал традиционный сезонный рост, увеличившись в третьем квартале на 39% по сравнению со вторым. Особый интерес проявили к жилью малого формата, где аренда студий выросла на 51%, однокомнатных квартир на 42%, двухкомнатных на 31%, а трехкомнатных на 27%.
Предложение на рынке долгосрочной аренды сократилось на 5% за последние три месяца и на 10% за год. На платформе «Авито» уменьшилось количество доступных лотов всех форматов, что свидетельствует об оживлении рынка как в сравнении с предыдущими тремя месяцами, так и по сравнению с прошлым годом. Цены за квартал выросли на 4%, при этом студии подорожали на 20%, а однокомнатные квартиры на 10%. Стоимость аренды двухкомнатных и трехкомнатных квартир за квартал не изменилась.
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Артем Кузьмин