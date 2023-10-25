За год на таможне снизился объём выявленного контрафакта

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В пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) сообщили, что за год объём выявленного контрафакта снизился в 2,2 раза.
«В аналогичном периоде 2022 года таможенные органы выявили 7,1 млн единиц контрафакта, а за весь прошлый год — 8,2 млн. Разница с этим годом, в первую очередь, обусловлена выявлением в 2022 году крупной партии контрафактной мраморной крошки — 3,6 млн единиц», — приводит Газета.ру сообщение пресс-службы.
Отмечается, что на таможне контрафакт был выявлен в виде преимущественно одежды и обуви, игрушек, автозапчастей и продуктов.
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Мелисса Тимофеева