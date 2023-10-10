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За год в психологический центр «ПряМой Диалог» обратились 8672 раза

10 октября 2023, 18:42
Фото: iStock/Pinkypills

Фото: iStock/Pinkypills

10 октября прошлого года был принят первый вызов на новом, бесплатном для абонентов телефоне психологической поддержки для мужчин. В июле 2022 года юридическим лицом стала Автономная Некоммерческая Организация Центр психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог».
Учредителями стали психологи-профессионалы с многолетним опытом работы на телефонных линиях, где оказывалась психологическая поддержка. Возглавила проект основатель и директор АНО «ПряМой Диалог» клинический психолог, член ассоциаций экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов (GLE-International) и схема-терапевтов (ISST) Наталия Александровна Щанкина.

Проект создан для оказания психологической помощи мужчинам в любой точке страны. За год, в общей сложности, на многоканальный номер 7 (800) 707-54-15 поступило 8672 звонка из 65 регионов России. Звонки на телефон полностью анонимны и бесплатны для абонентов на всей территории Российской Федерации. Ключевая особенность телефона – доступность для регионов, где иногда сложно получить профессиональную поддержку психолога.

Консультации проводят волонтёры-психологи. С момента запуска АНО «ПряМой Диалог» успешно сотрудничала с 87 волонтёрами, 33 из них сейчас выходят на линию и принимают звонки. Часы работы телефона: ежедневно с 12 до 16 и с 20 до 22 часов по Московскому времени.

Среди других проектов АНО «ПряМой Диалог» онлайн-группы поддержки для мужчин, близких мужчин в кризисе и терапевтическая смешанная. Ведущие групп – психологи-профессионалы с опытом кризисного консультирования. В планах АНО развитие других направлений доступной всем психологической помощи.

АНО «ПряМой Диалог» успешно прошла верификацию и все необходимые проверки фонда «Нужна Помощь». В числе партнеров проекта сетевое издание «Радио 1», Центр консультирования «Альтернатива», Автономная некоммерческая организация по оказанию всесторонней помощи пациентам с онкологическим диагнозом и их близким «Ореол Жизни», Специализированный центр занятости «Моя карьера» при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.

Также вместе с создателями проекта центра психологической помощи мужчинам «Прямой диалог» Студия Р1 создала подкаст «Включи психолога»​. Этот сезон посвящен мужской психологии. Профессионалы объясняют мужчинам, как жить в ладу с собственной головой.

Годовой отчёт по работе телефона и онлайн-групп психологической поддержки будет размещён на сайте проекта: www.akmeman.ru

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В Долгопрудном открыли памятник легендарному штурману Александру Белякову
10 октября 2023, 18:37

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном на территории МФТИ состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, участнику легендарных авиационных перелётов 1930-х годов, профессору Физтеха Александру Белякову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Беляков – автор научных трудов, посвящённых Арктике и аэронавигации, давших начало арктическому научно-технологическому направлению деятельности МФТИ. В 1936 году вместе с Валерием Чкаловым и Георгием Байдуковым он совершил рекордный сверхдальний беспосадочный перелёт из Москвы на остров Удд через Северный Ледовитый океан и Петропавловск-Камчатский. А в 1937-м тот же экипаж впервые в мире провёл беспосадочный перелёт Москва – Северный полюс – Ванкувер протяженностью более 9 300 км.
«Александр Васильевич Беляков – истинный патриот нашей земли. Значительная часть его жизни была связана с высшими учебными заведениями, в том числе с МФТИ. Ему приходилось не только преподавать и учить курсантов, но и лично защищать Родину», – отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
А ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подчеркнул, что великая история создаётся великими людьми. И Беляков – один из них. 
«Его биография уникальна. Она вобрала в себя все исторические события нашей страны. Он участник четырёх войн, создатель советской школы штурманов. На его учебнике по самолётовождению воспитывались целые поколения советских лётчиков. И для нас очень важно, что он внес свой яркий вклад и в историю МФТИ», – сказал ректор Физтеха.
«Беляков ярко, мощно, на всю страну и на весь мир проявил себя и как большой учёный, и как великий авиатор, и как патриот своей страны. В нём виден грандиозный масштаб личности, высокий уровень исследователя, учёного, испытателя, педагога, человека огромной отваги и мужества», – заявил глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин
Почётное право открыть памятник было предоставлено внучке героя Анне Чупилкиной.
 
«Символично, что камень был заложен в день 125-летнего юбилея моего дедушки в декабре прошлого года. Работа в МФТИ была очень важна для дедушки. И то, что памятник расположен именно здесь, имеет огромное значение», – отметила Чупилкина.
Российское военно-историческое общество реализовало проект создания памятника в рамках национального проекта «Культура».
 
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#долгопрудный
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#подмосковье
#московская область
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Министр труда РФ Котяков рассказал о размере маткапитала в 2024 году
Маткапитал в РФ на первого ребёнка составит 631 тысячу рублей
10 октября 2023, 18:36

Фото: iStock/LSOphoto

Маткапитал в РФ на первого ребёнка составит 631 тысячу рублей в следующем году.
Министр труда РФ Антон Котяков сообщил, что маткапитал в России на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей, на второго — 834 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили закон об использовании маткапитала на реконструкцию таунхаусов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании маткапитала для реконструкции малоэтажных домов, по типу таунхаусов, лейнхаусов, дуплексов и подобных объектов капитального строительства с отдельным входом, пишет ТАСС.

Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. Семья должна будет предоставить копии разрешения на строительство. Остальную часть социальной выплаты на эти цели можно будет направить не раньше чем через полгода.

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#материнский капитал
#родители
#дети
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Эдгард Запашный объяснил скандальное видео с избиением животных
10 октября 2023, 18:28

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Гендиректор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный объяснил, что видеоролик, вызвавший ранее общественный резонанс, где тигров избивают и поливают водой во время репетиции, на самом деле иллюстрирует попытки дрессировщиков разнять животных, которые дрались.
«Это драки животных, и приходится их разнимать. Это часть нашей профессии. А заниматься вырезками — это самое, наверное, простое. Через это уже многие дрессировщики прошли. <…> Как правило, в таких драках один всегда погибает. И если человек не будет вмешиваться в этот момент, будут убийства. <…> Драки, к сожалению, неизбежны, это хищники. Такое редко, но бывает», — рассказал в беседе с «Царьградом» Запашный.

Он подчеркнул, что у них с братом не просто ни одно животное не погибало во время таких случаев, но и люди со стороны заявляют о том, что они «очень закормленные». По его словам, они слышат в адрес своих животных только комплименты.

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#животное
#видео
#человек
#цирк
#тигры
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Можайск вошел в ТОП-10 лучших команд в патриотической игре
10 октября 2023, 17:33

Фото: пресс-служба администрации городского округа Можайск

В Подольске прошла военно-патриотическая игра «Девушки в погонах». В мероприятии приняли участие 111 команд юнармейцев и участников военно-патриотических отрядов в возрасте от 12 до 17 лет.


Команда из Можайска достойно прошла все конкурсные испытания, а именно разборка и сборка автомата Калашникова, разборка и сборка пистолета Макарова и имитационная стрельба. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Можайск.

Также команды приняли участие в конкурсе смотра строя и песни, проверке воинских званиях ВС РФ и пробежали марш-бросок.


Стоит отметить, что можайские девушки в результате серьёзной конкуренции и по итогам игры завоевали статус одной из восьми лучших команд Подмосковья.



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#можайск
#игра
#подольск
#юнармия
#подмосковье
#патриотизм
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Подмосковную программу «100 прудов и озёр» перевыполнили более чем в полтора раза
10 октября 2023, 17:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области завершилась трёхлетняя программа «100 прудов и озёр», стартовавшая по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2021 году. В 2023-м в порядок было приведено ещё 40 водоёмов, а всего – 163. Таким образом, план оказался перевыполнен более чем в полтора раза.
«Наше Подмосковье – это красивая природа, живописные места, которые любят жители и гости. Порядка 15 млн человек ежегодно посещают наши водоёмы. Для нас очень важно всё это сохранить, поэтому два года назад мы приняли программу «100 прудов и озёр». Решили не останавливаться на круглой цифре и привели в порядок 163 пруда, озера и водохранилища. Для благоустройства мы в первую очередь выбирали те места, которые особенно дороги жителям. Каждый мог оставить свой голос на портале «Добродел», – отметил глава региона. 
По его словам, преобразился, например, Большой Немчиновский пруд в Одинцовском городском округе, который всегда привлекал творческих людей. Воробьёв напомнил, что неподалеку жил режиссёр Сергей Эйзенштейн, там черпал вдохновение художник Казимир Малевич
 
На водных объектах проводился целый комплекс мероприятий по сбору мусора со дна и ряски с поверхности. В работах были задействованы и многофункциональные самоходные амфибии, закупленные для реализации программы. Это техника может управляться одним человеком.
 
Среди очищенных в этом году водоёмов – также пруд на реке Лобь в городском округе Шаховская площадью 35 га. Туда приезжают рыбачить со всех уголков Подмосковья. Глубина пруда местами достигает 7 м. Там клюют карп, карась, окунь, попадается щука.
 
Один из старейших водоёмов – Вишняковский пруд в Балашихе. Ему почти 300 лет, и он является одним из каскада прудов усадьбы Долгоруковы – Горенки. На берегу водоёма располагалась суконная фабрика Вешняковых с мельницей на плотине, позднее появилась гидроэлектростанция.
 
Финальной точкой программы стало водохранилище на реке Никажель в деревне Беляево городского округа Чехов. Спецтехника выловила с поверхности воды лишнюю растительность. Из пруда извлекли мусор, привели в порядок прибрежную территорию площадью 7 га.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#водоёмы
#озеро
#пруд
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Назван срок запуска в РФ льготной ипотеки под 5%
Льготная ипотека под 5% будет запущена до конца года
10 октября 2023, 17:20

Фото: iStock/Diy1

Минпромторг сообщил, что ипотека под 5% для сотрудников ОПК будет запущена до конца нынешнего года.
ТАСС пишет, что новую льготную ипотеку со ставкой 5% для сотрудников оборонно-промышленного комплекса, возможно, запустят в России до конца 2023 года. Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга РФ Василий Шпак.

«Сейчас ведется подготовка соответствующего акта, до конца года, я думаю, он будет принят», —сказал замминистра.
Пока точных сроков запуска данной госпрограммы жилищных кредитов не называют.

Ранее в Госдуме одобрили закон об использовании маткапитала на реконструкцию таунхаусов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании маткапитала для реконструкции малоэтажных домов, по типу таунхаусов, лейнхаусов, дуплексов и подобных объектов капитального строительства с отдельным входом, пишет ТАСС.

Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. Семья должна будет предоставить копии разрешения на строительство. Остальную часть социальной выплаты на эти цели можно будет направить не раньше чем через полгода.

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#жильё
#квартира
#ипотека
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В РФ разрешат тратить материнский капитал на новую цель
В РФ разрешат тратить материнский капитал на реконструкцию таунхаусов
10 октября 2023, 17:10

Фото: istockphoto/fizkes

В Госдуме одобрили закон об использовании маткапитала на реконструкцию таунхаусов.
Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании маткапитала для реконструкции малоэтажных домов, по типу таунхаусов, лейнхаусов, дуплексов и подобных объектов капитального строительства с отдельным входом, пишет ТАСС.

Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. Семья должна будет предоставить копии разрешения на строительство. Остальную часть социальной выплаты на эти цели можно будет направить не раньше чем через полгода.

«Эта программа — большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей», —сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект внесли в Госдуму в июне 2023 года.

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#госдума
#материнский капитал
#материнство
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Немка Шани Лук, которой переломали ноги боевики ХАМАС, находится в больнице
10 октября 2023, 16:21

Фото: iStock/sudok1

Похищенная боевиками ХАМАС немка Шани Лук жива и находится в больнице сектора Газа, сообщила мать девушки Рикарда Лук в интервью для Tagesschau.
Напомним, 22-летнюю гражданку Германии похитили 7 октября при налете боевиком ХАМАС на музыкальный фестиваль SUPERNOVA. Позже, кадры с участием продемонстрировали всему миру жестокость газовских захватчиков.

В сети появилось видео, на котором Лук лежит в кузове грузовика в одном нижнем белье, а ее ноги вывернуты под неестественном углом. Стоящие рядом боевики плевали на изуродованную девушку. 

«Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации», - рассказала мать пострадавшей.

Она попросила помощи в эвакуации ее дочери из сектора Газа. 

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#больница
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Костомаров рассказал о том, что пришлось продать, чтобы купить протез
10 октября 2023, 16:17

Фото: istockphoto/Ore HDR

Роман Костомаров рассказал, что продал мотоцикл Yamaha, чтобы купить протез на руку.
«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — рассказал РИА Новости олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.
Ранее Роман Костомаров говорил, что надеется выйти на лед на коньках. 

«Нужно подобрать ещё ботинки, коньки и подстроиться как-то под нынешний протез, поскольку без голеностопа фигурное катание достаточно проблематичная вещь», —говорил фигурист. 
Роман Костомаров оказался в больнице 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за долгого подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции лёгких у спортсмена началось отмирание тканей. Медики ампутировали обе стопы, голени ног, кисть правой руки и несколько пальцев левой руки. 

По словам Костомарова, сначала заболела его жена, фигуристка Оксана Домнина. В новогоднюю ночь у неё была температура 39,5. Со временем ей стало лучше.

«Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус. Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8‑го я говорю: «Поеду, соберемся с ребятами». Мы ходили в баню, купались в проруби. Я попарился, залез в прорубь. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»,- рассказывает Роман Костомаров.
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#фигурное катание
#здоровье
#мотоцикл
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