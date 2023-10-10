За год в психологический центр «ПряМой Диалог» обратились 8672 раза

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10 октября прошлого года был принят первый вызов на новом, бесплатном для абонентов телефоне психологической поддержки для мужчин. В июле 2022 года юридическим лицом стала Автономная Некоммерческая Организация Центр психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог».
Учредителями стали психологи-профессионалы с многолетним опытом работы на телефонных линиях, где оказывалась психологическая поддержка. Возглавила проект основатель и директор АНО «ПряМой Диалог» клинический психолог, член ассоциаций экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов (GLE-International) и схема-терапевтов (ISST) Наталия Александровна Щанкина.
Проект создан для оказания психологической помощи мужчинам в любой точке страны. За год, в общей сложности, на многоканальный номер 7 (800) 707-54-15 поступило 8672 звонка из 65 регионов России. Звонки на телефон полностью анонимны и бесплатны для абонентов на всей территории Российской Федерации. Ключевая особенность телефона – доступность для регионов, где иногда сложно получить профессиональную поддержку психолога.
Консультации проводят волонтёры-психологи. С момента запуска АНО «ПряМой Диалог» успешно сотрудничала с 87 волонтёрами, 33 из них сейчас выходят на линию и принимают звонки. Часы работы телефона: ежедневно с 12 до 16 и с 20 до 22 часов по Московскому времени.
Среди других проектов АНО «ПряМой Диалог» онлайн-группы поддержки для мужчин, близких мужчин в кризисе и терапевтическая смешанная. Ведущие групп – психологи-профессионалы с опытом кризисного консультирования. В планах АНО развитие других направлений доступной всем психологической помощи.
АНО «ПряМой Диалог» успешно прошла верификацию и все необходимые проверки фонда «Нужна Помощь». В числе партнеров проекта сетевое издание «Радио 1», Центр консультирования «Альтернатива», Автономная некоммерческая организация по оказанию всесторонней помощи пациентам с онкологическим диагнозом и их близким «Ореол Жизни», Специализированный центр занятости «Моя карьера» при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.
Также вместе с создателями проекта центра психологической помощи мужчинам «Прямой диалог» Студия Р1 создала подкаст «Включи психолога». Этот сезон посвящен мужской психологии. Профессионалы объясняют мужчинам, как жить в ладу с собственной головой.
Годовой отчёт по работе телефона и онлайн-групп психологической поддержки будет размещён на сайте проекта: www.akmeman.ru
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Проект создан для оказания психологической помощи мужчинам в любой точке страны. За год, в общей сложности, на многоканальный номер 7 (800) 707-54-15 поступило 8672 звонка из 65 регионов России. Звонки на телефон полностью анонимны и бесплатны для абонентов на всей территории Российской Федерации. Ключевая особенность телефона – доступность для регионов, где иногда сложно получить профессиональную поддержку психолога.
Среди других проектов АНО «ПряМой Диалог» онлайн-группы поддержки для мужчин, близких мужчин в кризисе и терапевтическая смешанная. Ведущие групп – психологи-профессионалы с опытом кризисного консультирования. В планах АНО развитие других направлений доступной всем психологической помощи.
АНО «ПряМой Диалог» успешно прошла верификацию и все необходимые проверки фонда «Нужна Помощь». В числе партнеров проекта сетевое издание «Радио 1», Центр консультирования «Альтернатива», Автономная некоммерческая организация по оказанию всесторонней помощи пациентам с онкологическим диагнозом и их близким «Ореол Жизни», Специализированный центр занятости «Моя карьера» при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.
Также вместе с создателями проекта центра психологической помощи мужчинам «Прямой диалог» Студия Р1 создала подкаст «Включи психолога». Этот сезон посвящен мужской психологии. Профессионалы объясняют мужчинам, как жить в ладу с собственной головой.
Годовой отчёт по работе телефона и онлайн-групп психологической поддержки будет размещён на сайте проекта: www.akmeman.ru
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Татьяна Лаврова