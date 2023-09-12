За год виртуальный консультант ЦППК обработал почти 30 тысяч обращений

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
За первый год своего существования цифровой помощник принял 28,8 тысяч различных вопросов от пассажиров ЦППК: более 19,5 тысяч вопросов обработаны в мобильном приложении и 9,2 тысяч пришли через сайт ЦППК.
Цифровой помощник помогает пассажирам получить оперативно ответы на свои вопросы: о проездных документах, электронных продажах, о тарифах, о расписании и многое другое.
Получить консультацию виртуального помощника можно на официальном сайте и в мобильном приложении во вкладке «Расписание и билеты ЦППК» — в разделе «Контакты».
Также, обратиться к виртуальному помощнику ЦППК можно перейдя по QR-коду, которые расположены в некоторых поездах на Киевском направлении.
Виртуальному помощнику можно оставить предложение по улучшению или сообщить о жалобе.
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Получить консультацию виртуального помощника можно на официальном сайте и в мобильном приложении во вкладке «Расписание и билеты ЦППК» — в разделе «Контакты».
Также, обратиться к виртуальному помощнику ЦППК можно перейдя по QR-коду, которые расположены в некоторых поездах на Киевском направлении.
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Весь персонал для будущего МЦД-4 подготовлен и готов к работе.
Жители Подмосковья ежемесячно совершают около 4 млн поездок на МЦД по льготным картам.
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Алиса Сергиенко