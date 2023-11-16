За месяц акции «БумБатл» в России собрали 100 тысяч тонн макулатуры

Основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов объявлен в розыск. В базе разыскиваемых лиц МВД не указано, по какой статье разыскивается ресторатор, однако удалось выяснить, что он прежде угодил в скандал с фитнес-клубом, что привело к возбуждению уголовного дела. Редакция «Радио 1» расскажет, почему бизнесмен покинул Россию и в чем его подозревают.