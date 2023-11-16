За месяц акции «БумБатл» в России собрали 100 тысяч тонн макулатуры

Фото: istockphoto / gelmold
За четвертый сезон крупнейшей в России акции по сбору макулатуры «БумБатл» участники из 89 регионов страны собрали около 100 тысяч тонн бумажных отходов.Об этом сообщила пресс-служба экологического движения «Экосистема».
Московская область возглавила топ регионов по сбору макулатуры в рамках экологической акции.
Кроме этого, в этом сезоне были проведены специальные конкурсы для участников акции за которые победители смогли получить ценные призы.
Стоит отметить, что в 2022 году участники акции собрали 63,3 тысячи тонн макулатуры.
Читайте также:
Около девяти тонн макулатуры собрали школьники в Долгопрудном
Волоколамские школьники приняли участие в экологической акции «Бумбатл»
Подмосковные школьники в ходе экологической акции сдали 40 тыс банок и бутылок
«Такие акции как «БумБатл» являются важной частью инициатив нацпроекта «Экология». Статистика доказывает, что с каждым годом процент граждан, которые сортируют отходы, растет.<…> «БумБатл» позволяет продвигать идеи осознанного потребления через сбор макулатуры – важной и одной из самых объемных фракций в мусорном ведре каждого россиянина. В этом году более 2 млн участников собрали почти 100 тысяч тонн макулатуры. В пересчете на условно спасенные деревья можно сказать, что каждый участник акции уберег от вырубки минимум одно дерево», – поделился первый замминистра природных ресурсов РФ Константин Цыганов.
Стоит отметить, что в 2022 году участники акции собрали 63,3 тысячи тонн макулатуры.
Читайте также:
Около девяти тонн макулатуры собрали школьники в Долгопрудном
Волоколамские школьники приняли участие в экологической акции «Бумбатл»
Подмосковные школьники в ходе экологической акции сдали 40 тыс банок и бутылок
Мира Полтева