За неделю в Службу помощи при ДТП Подмосковья обратились участники более 2,2 тысяч аварий

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты «горячей линии» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказали помощь при оформлении ДТП 709 жителям, кроме того, 482 человека проконсультировали в дистанционном режиме по оформлению «Европротокола», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Читайте также:
Минтранс Подмосковья отмечает снижение аварийности на дорогах.
Депутат Сухарев заявил о необходимости видеорегистраторов в учебных авто.График работы Центров поддержки и обслуживания временно изменится.