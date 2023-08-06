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За неделю жара в Москве побила два температурных рекорда

Вильфанд: за неделю в Москве было побито сразу два температурных рекорда
06 августа 2023, 03:14

Фото: istockphoto/Pheelings Media

Два температурных рекорда были побиты в Москве в связи с нынешней жарой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, цитирует его Агентство городских новостей «Москва».

Вильфанд уточнил, что в субботу, 5 августа, в столице зарегистрирована максимальная температура этого года, а в пятницу, 4 августа, была зафиксирована наивысшая среднесуточная температура.

«Таким образом, мы видим побитые два температурных рекорда подряд», — добавил специалист.
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#температура
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В Минобороны отметили отвагу воинов-железнодорожников в зоне СВО
Минобороны: воины-железнодорожники отважно выполняют задачи в зоне спецоперации
06 августа 2023, 01:48

Фото: МО РФ

Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) осуществили обстрел центра Донецка, сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Подчеркивается, что в обстреле использовались кассетные боеприпасы.
«Центр города подвергся атаке с использованием кассетных снарядов, которые взорвались в воздухе», — говорится в сообщении экстренных служб.
В центральной части города на бульваре Пушкина отгремели четыре сильных взрыва, за которыми последовали ряд взрывов меньшей мощности. На небе наблюдаются вспышки. Сведения о пострадавших и нанесенном ущербе в настоящее время уточняются.

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#жители
#звёзды
#всу
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В Киеве приступили к установке трезубца на монумент «Родина-мать»
05 августа 2023, 21:53

Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

Вместо герба СССР на монумент «Родина-мать» в Киеве начали устанавливать трезубец. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В субботу, 5 августа, несколько раз переносили запланированную установку трезубца. В итоге, к работе приступили лишь вечером. Также сообщается, что аллею городов-героев около монумента закрыли маскировочной сеткой.

И.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев уточнил, что работы должны завершиться к 24 августа, когда в стране будет отмечаться День независимости. Кроме того, в эту дату монумент переименуют в «Украину-мать».

Ранее, 1 августа, сообщалось, что со щита монумента «Родина-мать» в Киеве демонтировали герб СССР.

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#памятник
#изменения
#киев
#ссср
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Авиакомпания «Туркменистан» продлила ограничения на полёты в Москву до 28 октября
05 августа 2023, 17:19

Фото: РИА Новости/Марина Лысцева

Авиакомпания «Туркменистан», приостановившая перелёты в Москву с 1 по 22 августа, продлила введённые ограничения до 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В настоящее время авиасообщение между странами производится только по маршруту Ашхабат-Казань-Ашхабат авиакомпаниями «Туркменские авиалинии» и S7.

Ранее, 1 августа, авиакомпания «Туркменистан» объявила о временной приостановке авиасообщения между Ашхабатом и Москвой. Такие меры приняты после участившихся прилётов украинских БПЛА на Москву. Авиакомпания возобновит полёты после стабилизирования воздушной обстановки над столицей России.

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#самолёты
#перелёт
#ограничения
#запрет
#авиакомпания
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Малолетнего русофоба направили в Центр временного содержания в Петербурге
05 августа 2023, 17:14

Фото: istockphoto/Dzurag

По соцсетям Петербурга разошлось видео с крайне агрессивным и русофобски настроенным ребенком. Октябрьский районный суд определил его в Центр временного содержания для малолетних правонарушителей.
Прохожие сделали замечание 9-летнему Ибрахиму, когда он самозабвенно разбивал бутылки о камни набережной на Канале Грибоедова, в самом центре Петербурга. В ответ на это бутылки полетели уже в прохожих вместе с потоками отборной нецензурной брани, причем с явным антироссийским уклоном. Люди обратились в полицию и малолетнего хулигана задержали.

В силу возраста привлечь его к административной ответственности не представляется возможным. Известно, что мать его живет на родине, в Таджикистане, а отец — в России, но сейчас он находится в другом городе, поэтому в течение установленного законом срока передать ему ребенка нельзя. Октябрьский районный суд принял решение оставить мальчика в Центре временного содержания до приезда папы — до 30 суток.

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#мать
#отец
#люди
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Фельдшеры из Химок получили сертификаты программы «Социальная ипотека»
05 августа 2023, 16:52

Фото: Пресс-служба администрации Химок

Фельдшеры скорой медицинской помощи из Химок получили сертификаты на социальную ипотеку. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Фельдшеры «Московской областной станции скорой медицинской помощи» получили сертификаты на покупку квартиры по программе «Социальная ипотека» губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Церемония вручения прошла в Доме Правительства Московской области.

Свидетельства на соципотеку получили Хасанбий Пшуков и Татьяна Ефимова, которые много лет посвятили спасению пациентов. Специалисты планируют приобрести квартиры в Химках, поближе к работе.

Программа «Социальная ипотека» с 2016 года помогает работникам разных сфер приобрести новое жильё. В текущем году планируется вручить ещё 296 сертификатов. Их получат медицинские работники, педагоги, тренеры и уникальные специалисты ОПК.

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#подмосковье
#социальная ипотека
#губернатор
#сертификат
#андрей воробьёв
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Глава Химок Волошин произвел комплексный обход микрорайона Сходня
05 августа 2023, 16:46

Фото: Пресс-служба администрации Химок

В рамках выездного заседания администрации глава Химок Дмитрий Волошин вместе с жителями проверил благоустройство дворов, детских и спортивных площадок в микрорайоне Сходня. Обход проводился в рамках выездной администрации, стартовавшей 31 июля.
Также обсуждалась установка дополнительных систем видеонаблюдения и открытие нового экопункта по сбору вторсырья «Мегабак». Дмитрий Волошин рассказал, что за неделю работы выездной администрации к ним обратились с различными вопросами и пожеланиями 150 местных жителей. Некоторые проблемы будут решены уже в текущем году, другие, требующие более сложного подхода, будут включены в план работы на следующий год.

На улице Микояна около дома №23 была реконструирована детская площадка. Для ребятишек установили новые качели и горки, поставили новые светильники, уложили мягкое резиновое покрытие. Также во дворе по просьбе жителей были установлены камеры по губернаторской программе «Безопасный регион».

В рамках ямочного ремонта на улице Первомайской отремонтировали подъездную дорогу к многоквартирному дому. Дмитрий Волошин отметил, что в этом году в Сходне отремонтировали три участка дорог. А в настоящее время на портале «Добродел» идет голосование по поводу ремонта дорог в 2024 году.

Во время обхода глава Химок рассказал, что еще до конца этого года в Сходне будут отремонтированы два социально значимых объекта — школа-интернат «Кадетский корпус» и спортивный комплекс «Юность». Работы на обоих объектах находятся в завершающей стадии. Уже первого сентября ученики и спортсмены приступят к занятиям в обновленных зданиях.

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#дома
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Таможенники Самары передали более 3,3 тысячи пар кроссовок участникам СВО
05 августа 2023, 14:24

Фото: istockphoto/Garsya

Сотрудники Самарской таможни передали более 3,3 тысячи пар кроссовок на нужды специальной военной операции. Ранее обувь была ввезена на территорию России из Казахстана без необходимых сопроводительных документов и обязательной маркировки.
Как сообщается в официальном телеграм-канале Федеральной таможенной службы России, указанные в сопроводительных документах, согласно данным налогового ведомства, были ликвидированы либо не найдены по указанному адресу. Поэтому все товары были конфискованы и перешли в собственность государства. После чего было принято решение о передаче удобной спортивной обуви на нужды участников спецоперации.

В сообщении ФТС также отмечается, что процесс передачи партии кроссовок проходит при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

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#товары
#собственность
#таможня
#сво
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Минтранс Подмосковья призывает пешеходов быть внимательными на дорогах
05 августа 2023, 12:49

Фото: iStock/Dmytro Varavin

В связи с участившимся количеством ДТП, Минтранс Подмосковья напоминает читателям «Радио 1» о правилах поведения на проезжей части.

Переходить дорогу можно только в разрешённом месте, по пешеходным переходам.

Прежде чем пересекать проезжую часть, необходимо внимательно осмотреться, чтобы убедиться в отсутствии угрозы.

Кроме того, Минтранс призывает не отвлекаться на телефон и обязательно иметь на одежде светоотражающие элементы. Если их нет, можно включить фонарик, чтобы водитель издалека заметил пешехода. 

Также, нужно быть внимательными и осторожными в ночное время. Не рекомендуется передвигаться по обочине в тёмное время суток.

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#минтранс
#дтп
#дорога
#правила
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В Китае рассказали о деталях полёта на Южный полюс Луны
05 августа 2023, 12:35

Фото: iStock/mikiell

В Китае рассказали, как будет происходить поиск воды на Южном полюсе Луны в рамках миссии Chang’e 7. Об этом сообщает издание NSF.
Аппарат китайской миссии Chang’e 7 направится на освящаемую Солнцем часть Луны. Там ровер покинет спускаемый аппарат и отправится в катер, который постоянно находится в тени. Он возьмёт пробы грунта и поместит их в специальную печь, которая покажет, если ли там вода.

Запуск планируется на 2026 год.

Ранее сообщалось, что 11 августа 2023 года с космодрома Восточный произойдёт запуск межпланетной автоматической станции «Луна-25». Это будет первое в истории исследование Южного полюса спутника Земли. Последний раз российская станция «Луна-24» была запущена в 1976 году и доставила на Землю около 170 граммов лунного грунта.

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#луна
#вода
#китай
#космос
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