За неделю жара в Москве побила два температурных рекорда

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Два температурных рекорда были побиты в Москве в связи с нынешней жарой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, цитирует его Агентство городских новостей «Москва».
«Таким образом, мы видим побитые два температурных рекорда подряд», — добавил специалист.Читайте также:
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