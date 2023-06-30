За неделю приёмной кампании в подмосковные колледжи подали 6,5 тыс заявлений

Фото: Минобразования МО
Самую большую популярность завоевал Щёлковский колледж
В Московской области подано уже более 6,5 тыс заявлений на получение среднего профессионального образования более от 3 тыс будущих студентов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства образования Московской области. Там напомнили, что приём начался 20 июня.
Самую большую популярность среди абитуриентов завоевал Щёлковский колледж. Там хотят учиться уже 560 человек. На втором месте – колледж «Подмосковье», туда подано 363 заявления. В Электростальском колледже получено 286 заявлений от абитуриентов.
Абсолютным лидером по востребованности по итогам первой недели стало направление «Информационные системы и программирование». Эту профессию хотят получить более 800 абитуриентов.
В этом году в 40 средних специальных учебных заведениях выделено без малого 18 тыс бюджетных мест. Заявление можно подать до 15 августа. Приём ведется в электронной форме через региональный портал госуслуг.
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Самую большую популярность среди абитуриентов завоевал Щёлковский колледж. Там хотят учиться уже 560 человек. На втором месте – колледж «Подмосковье», туда подано 363 заявления. В Электростальском колледже получено 286 заявлений от абитуриентов.
В этом году в 40 средних специальных учебных заведениях выделено без малого 18 тыс бюджетных мест. Заявление можно подать до 15 августа. Приём ведется в электронной форме через региональный портал госуслуг.
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Лора Луганская