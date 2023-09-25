За прошедшую неделю парки Подмосковья посетили свыше 1,7 млн гостей

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
«Природные территории Московской области привлекают жителей и гостей региона удобным расположением, развитой инфраструктурой для проведения досуга и занятий спортом на свежем воздухе. Хорошая погода также поспособствовала росту посещаемости. За последнее время в наших парках появились новые зоны отдыха. Это и детские площадки, как, например, в Глуховском парке Ногинска, и новые экстрим-зоны в парках Талдома и Сергиева Посада, и большие спортивные площадки. Все это, безусловно, привлекает людей и посещаемость парков не снижается с окончанием лета»,— рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.
Самым популярным стал парк в городском округе Балашиха «Пехорка», который посетили 86 тысяч человек, на втором месте по популярности парк Толстого – 61 тысяча посещений, а третье место занял Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском – 59 тысяч посещений и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Читайте также:
В городе Пушкино открыли обновлённую Советскую площадь.
В Подмосковье построили первый тематический плейхаб.В Подмосковье стартовал новый проект «Марафон онлайн-экскурсий».